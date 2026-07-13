Vidéo : L'entraîneur de l'équipe nationale égyptienne… De plongeur aux États-Unis à la gloire en Coupe du monde

Saafan Al-Saghir, entraîneur des gardiens de l’équipe nationale égyptienne, a dévoilé plusieurs anecdotes captivantes sur le parcours des « Pharaons » lors de la Coupe du monde 2026. Il est revenu sur la tension extrême de la séance de tirs au but face à l’Australie, son expulsion lors de la rencontre face à l’Argentine, ainsi qu’un récit humain émouvant sur son séjour aux États-Unis quelques années auparavant et son retour en terre américaine en héros avec les Pharaons.

Saafan El-Saghir a confié, lors d’un entretien diffusé sur la chaîne « Al-Nahar » : « J’étais très tendu avant que Mohamed Salah ne s’élance pour son penalty face à l’Australie ; j’ai cru que mon cœur allait s’arrêter. Après la rencontre, je lui ai fait part de mon émotion, mais il m’a expliqué qu’il avait choisi de tirer ainsi pour donner confiance à ses coéquipiers. »

Il ajoute : « Juste avant les tirs au but face à l’Australie, Mostafa Shoubir a demandé à s’isoler quelques instants pour mieux se concentrer. Il s’est alors retiré sur le banc, pendant que Hossam Hassan donnait ses dernières consignes aux tireurs, et il est resté seul pour se préparer mentalement à l’épreuve. »

Avant le penalty de Lionel Messi face à l’Égypte, j’ai dit à Mohamed Abdel-Wahid que Mostafa Shoubir l’arrêterait, et c’est exactement ce qui s’est passé. »

Concernant son expulsion face à l’Argentine, il explique : « Alexis McAllister lançait des bouteilles d’eau vers notre banc ; je me suis approché et lui ai demandé : “Pourquoi fais-tu cela ?” Il a alors mis sa main devant sa bouche pour me répondre, un geste qui, à lui seul, justifie une exclusion. »

« L’arbitre n’a pas vu l’incident, mais il m’a observé sur la pelouse et a immédiatement ordonné mon expulsion. J’ai alors réalisé que tout était fini, avant que le préparateur physique argentin, membre du staff égyptien, ne m’empêche d’aborder l’arbitre. »

Pour conclure, le préparateur des gardiens a confié un moment personnel : « Après ma retraite, j’ai quitté l’Égypte pour les États-Unis, où j’ai travaillé dans une station de lavage automobile, comme plongeur dans un restaurant et comme livreur à domicile. J’aurais tant souhaité que ma mère soit encore en vie pour voir son fils connaître la gloire avec la sélection égyptienne aux États-Unis. »

Il conclut en évoquant l’émotion suscitée par le message de sa fille aînée, publié lors du stage de préparation aux États-Unis : « C’est dans ce pays que mon père a connu l’échec il y a des années, mais il y revient aujourd’hui en héros, et je suis très fière de lui. » Des mots qui, selon lui, figurent parmi les plus marquants de sa carrière.