Les célébrations de la communauté marocaine aux Pays-Bas, suite à la qualification des Lions de l’Atlas pour le tour suivant de la Coupe du monde 2026 après leur victoire aux tirs au but contre les Pays-Bas, ont dégénéré en tensions et en chaos dans plusieurs villes néerlandaises. Les rues ont été le théâtre de rassemblements massifs et d’affrontements avec les forces de l’ordre qui ont duré jusqu’aux premières heures du matin.

Selon la presse locale, des milliers de supporters ont investi les rues d’Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht pour célébrer cette victoire historique, brandissant des drapeaux marocains au milieu de cortèges de voitures, au son incessant des klaxons et au milieu d’un feu d’artifice intense.

Plusieurs quartiers, notamment la place du Dam à Amsterdam, le quartier de Schilderswijk à La Haye ainsi que les secteurs de Lombok et Kanaleneiland à Utrecht, se sont remplis de fêtards qui ont poursuivi leurs célébrations malgré les appels répétés de la police à se disperser.

À mesure que les effectifs grossissaient, la tension est montée d’un cran : certaines zones ont connu des émeutes et des comportements « dangereux », selon les autorités, avec des rodéos urbains en moto et en voiture, des lancés de feux d’artifice et de projectiles en direction des forces de l’ordre, ainsi que des provocations et des insultes à l’encontre de plusieurs agents.

Les autorités néerlandaises ont alors déployé des unités anti-émeutes, des chiens policiers et des canons à eau pour rétablir l’ordre, procédant à plusieurs interpellations après des jets de pierres contre les forces de l’ordre, notamment à La Haye.

À Utrecht, les forces de l’ordre ont relevé de multiples infractions au code de la route, certains conducteurs circulant même sur les trottoirs et les pistes cyclables au cœur des rassemblements de supporters. Les tensions ont perduré à Amsterdam jusqu’aux premières heures de la matinée, illustrant l’ampleur du choc provoqué par l’élimination de l’équipe nationale néerlandaise de la compétition.

L’équipe nationale marocaine avait éliminé les Pays-Bas aux tirs au but, après un match nul (1-1) à l’issue du temps réglementaire. Cette victoire historique avait déclenché une vague de célébrations au sein de la communauté marocaine, avant que certaines festivités ne dégénèrent en troubles à l’ordre public dans plusieurs villes.