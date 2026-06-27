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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Vidéo : L’Égypte a fait match nul contre l’Iran et se qualifie pour les 32es de finale en terminant deuxième de son groupe

M. Saber
M. Shobeir
M. Taremi
M. Abdelmonem
Égypte
Iran
Belgique
Nouvelle-Zélande
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Un exploit historique

L'équipe d'Égypte s'est qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, après avoir fait match nul 1-1 contre l'Iran, lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Mahmoud Saber a ouvert le score dès la 5^e minute, à la suite d’une frappe de Mohamed Salah repoussée par la défense iranienne. Le gardien est sorti pour dégager le ballon, lequel est revenu sur Saber. Ce dernier a frappé fort, le ballon passant entre les jambes du gardien avant de finir au fond des filets.

L’arbitre a ensuite accordé un penalty à l’Égypte dès la 9^e minute, après une passe mal assurée du défenseur égyptien Mohamed Abdel-Moneim, dont le ballon a frappé le pied de l’attaquant Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, le gardien égyptien, a brillamment repoussé le tir de Taremi.

L’Iran a égalisé peu après : Milad Mohammadi a frappé fort du gauche dans la surface, Shubair a repoussé, mais le ballon est revenu sur Ramin Rezaeian, qui a conclu de près.

Le défenseur égyptien Mohamed Abdel-Moneim, touché, a cédé sa place à Yasser Ibrahim juste avant la mi-temps.

Mahmoud Hassan Trezeguet a failli doubler la mise pour l’Égypte à la 49e minute, après avoir repris un centre puissant de Mohamed Salah par un tir en direction du but, mais le gardien iranien a capté le ballon.

Mohamed Salah a cédé sa place à Ahmed Mostafa Zizo dès la 57^e minute, touché physiquement.

Les caméras l’ont ensuite capté en train d’appliquer de la glace sur son ischio-jambier, assis sur le banc.

Ahmed Fattouh s’est blessé dans les dernières minutes, mais il a serré les dents jusqu’au coup de sifflet final, l’Égypte ayant déjà effectué tous ses changements.

Par ailleurs, la Belgique a validé son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde en tête du groupe G, grâce à sa victoire 5-1 sur la Nouvelle-Zélande.

Leandro Trossard, la star des Diables Rouges, a inscrit un doublé (28^e et 50^e), tandis que Kevin De Bruyne a ajouté le troisième but à la 66^e minute et Romelu Lukaku a marqué le quatrième à la 86^e minute, avant que Alexis Saelemaekers n’ajoute un cinquième but dans le temps additionnel.

Enfin, Elijah Just a sauvé l’honneur des Kiwis en inscrivant l’unique but néo-zélandais à la 84^e minute.

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