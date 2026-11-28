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Brentford a signé une victoire historique sur la pelouse de Manchester United (4-0) à Old Trafford, lors de la 12e journée de Premier League. Un revers qui accentue la pression sur les locaux et leur entraîneur Mauricio Pochettino : l'équipe n'a pas su capitaliser sur son bon début de match et a commis des erreurs défensives qui lui ont coûté une défaite humiliante devant son public.

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Les difficultés de United se poursuivent avec son nouvel entraîneur, qui a concédé aujourd'hui sa deuxième défaite en Premier League, sur le même score, après la chute de la journée précédente face à Liverpool à Anfield. La première occasion dangereuse est pourtant mancunienne, à la 4e minute, lorsque Joshua Zirkzee pénètre dans la surface et frappe, mais le gardien Caoimhín Kelleher s'interpose. Quatre minutes plus tard, Harry Maguire s'élève sur un centre consécutif à un coup franc, mais sa tête heurte la barre transversale, avant que Bruno Fernandes ne tente à son tour sa chance de la tête à la 11e minute, le ballon passant à côté du second poteau.

Contre le cours du jeu, Brentford a failli ouvrir le score à la 15e minute, mais le gardien Senne Lammens a parfaitement géré la tentative de Jaidon Anthony sur un centre, détournant sa reprise de volée sur la transversale. United a répliqué par une occasion manquée par Patrick Dorgu à la 18e minute.

À la 19e minute, Callum Wilson a donné l'avantage à Brentford sur une passe de Dango Ouattara : l'attaquant s'est défait du marquage de Leny Yoro et Harry Maguire avant de décocher une frappe puissante du pied droit que Lammens n'a pas pu repousser. Fernandes a tenté de répondre à la 20e minute, mais sa frappe dans un angle fermé est passée loin du cadre.

Brentford a continué d'exploiter les espaces dans le dos de la défense locale, jusqu'au deuxième but de Wilson à la 32e minute, au terme d'une contre-attaque lancée par une passe de Damsgaard pour Ouattara. Ce dernier a remonté le ballon avant de le transmettre dans la surface à l'attaquant, qui l'a expédié au fond des filets du gauche. Les visiteurs ont ainsi regagné les vestiaires sur le score de 2-0.

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Dès le début de la seconde période, l'entraîneur de Manchester United a procédé à deux changements, faisant entrer Luke Shaw et Bryan Mbeumo à la place de Lisandro Martínez et Amad Diallo, tandis que Yoro a reçu un carton jaune à la 49e minute. Deux minutes plus tard, Zirkzee a tenté sa chance de l'extérieur de la surface, au-dessus de la transversale, avant que Wilson, la star de Brentford, ne se blesse au pied à la 52e minute. Il a quitté le terrain une minute plus tard, remplacé par Kevin Schade.

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United a tenté de réduire l'écart à la 54e minute, lorsque le ballon est parvenu à Dorgu dans la surface, mais Kelleher a repoussé sa frappe directe. Youri Tielemans a failli réduire le score à la 60e minute avec une frappe enroulée de l'extérieur de la surface, mais le ballon a heurté la transversale. À la 62e minute, l'assistance vidéo a examiné une intervention de Yoro sur Schade dans la surface, mais a décidé de ne pas accorder de penalty.

Pochettino a fait entrer Matheus Cunha à la place de Zirkzee à la 63e minute, puis United a failli réduire l'écart à la 69e minute, lorsque Maguire s'est élevé sur un centre de Mbeumo, mais Keane Lewis-Potter a dégagé le ballon sur la ligne. La 70e minute a été marquée par deux nouveaux changements, avec l'entrée de Mikkel Damsgaard à la place de Mathias Jensen côté Brentford, et de Shea Lacey à la place de Dorgu côté United. À la 73e minute, Lammens s'est interposé devant Kevin Schade, parti seul au but après une passe dans le dos de la défense, le gardien détournant le ballon à côté du poteau. Lacey a tenté une frappe puissante dans un angle fermé à la 77e minute, obligeant Kelleher à concéder un corner. Kristoffer Ajer a ensuite porté le coup de grâce aux locaux à la 82e minute, en profitant d'un corner tiré par Ouattara pour pousser le ballon au fond des filets et inscrire le troisième but. Tielemans a cédé sa place à Mason Mount à la 83e minute, avant que Maguire ne soit averti à la 86e minute.

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Dans les dernières minutes, Brentford a effectué deux changements à la 87e minute, avec les entrées de Fábio Carvalho à la place de Ouattara et de Malik Diouf à la place de Jaidon Anthony. Bruno Fernandes a manqué un coup franc à la 89e minute, avant que Michael Kayode ne repousse sur la ligne une tentative dangereuse de Cunha à la 90e minute. Dans la première minute du temps additionnel, Schade a complété la démonstration : sur une passe de Kayode dans le dos de la défense de United, l'attaquant a lobé Lammens pour trouver le fond des filets. Carvalho a reçu un carton jaune à la 90e+3, et la rencontre s'est achevée sur une victoire 4-0 de Brentford, le tout premier succès de son histoire à Old Trafford.

Grâce à ce résultat, Brentford porte son total à 20 points et grimpe à la cinquième place du classement de la Premier League, après avoir entamé la rencontre au sixième rang avec 17 points. De son côté, Manchester United reste bloqué à 8 points et demeure à la 19e place, avant-dernier, après avoir concédé sa sixième défaite dans la compétition, et continue de s'enliser dans la zone de relégation.