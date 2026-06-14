Après 28 ans sans trouver le chemin des filets en Coupe du monde, l’Écosse a parfaitement lancé son édition 2026 en s’imposant 1-0 face à Haïti pour son entrée dans le groupe 3.

Grâce au match nul entre le Maroc et le Brésil lors de la première journée, les Écossais prennent seuls la tête du groupe 3 avec 3 points, tandis que Haïti reste à zéro.

Les Écossais ont d’ailleurs entamé la rencontre pied au plancher, Ben Gannon-Dwack obligeant le gardien Johnny Placide à repousser sa tentative dès la 3^e minute.

Les Écossais ont maintenu la pression et, à la 17^e minute, Scott McTominay a frôlé l’ouverture du score, son tir heurtant le poteau.

Le moment décisif est survenu à la 28e minute : John McGinn a conclu une action collectivement bien construite, et sa frappe, déviée par un défenseur, a fini au fond des filets, offrant à l’Écosse son premier but en Coupe du monde depuis la réalisation de Craig Burley contre la Norvège en 1998.

Lawrence Shankland a failli aggraver le score peu après, mais son coup de tête est passé à côté du poteau. Les Haïtiens ont réagi par plusieurs tentatives dangereuses, notamment un tir de Robin Providence brillamment repoussé par le gardien Angus Gunn, avant que la défense ne parvienne à dégager le ballon.

En seconde période, les Haïtiens ont poussé pour égaliser et ont maintenu une pression constante sur le but écossais, mais les parades d’Angus Gunn ont préservé l’avantage, notamment face à des tentatives dangereuses de Josué Casimir et Franzdi Pierro dans les dernières minutes.

Malgré quelques flottements défensifs en fin de match, les hommes de Steve Clarke ont préservé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final, offrant ainsi à l’Écosse sa première victoire en Coupe du monde depuis 1998.

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