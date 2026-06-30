L’avion de l’équipe nationale de Jordanie a atterri à l’aéroport international Reine Alia, marquant l’histoire en tant que première participation jordanienne à la Coupe du monde 2026. Dès son arrivée, la délégation a été accueillie par une foule en liesse et un hommage digne des « Nashama » (les Vaillants), sous le drapeau hachémite et un message de remerciement officiel de la FIFA.

La délégation a pris place à bord d’un vol à destination d’Amman, au terme d’une participation historique au tournoi final de la Coupe du monde 2026, conclue par une défaite 1-3 face à l’équipe de Lionel Messi.

En tête de cortège, le prince Faisal bin Al-Hussein, vice-roi et président du Comité olympique jordanien, a accueilli joueurs et staff technique dès leur arrivée sur le tarmac.

Au cours de la cérémonie d’accueil, à laquelle ont participé plusieurs hauts responsables, Son Altesse a exprimé sa fierté pour la performance honorable de l’équipe nationale, qui a offert une image rayonnante du football jordanien, tant par sa discipline que par son esprit combatif et sa détermination face à l’élite mondiale.

Les préparatifs avaient commencé tôt : l’aéroport international Queen Alia a donc pu accueillir une cérémonie solennelle et festive réunissant autorités et grand public ; les fanfares des Forces armées jordaniennes ont fait résonner leurs airs, tandis que les instances concernées s’activaient pour offrir un accueil digne de l’exploit des « Nashami ».

Une fois les cérémonies achevées, les joueurs ont pris place à bord d’un bus spécial empruntant la voie interne menant à la route de l’aéroport, au milieu d’une foule bien organisée venue leur dire un seul mot : merci.

La reconnaissance a également franchi les frontières : la Fédération internationale de football (FIFA) a adressé un message de remerciement exceptionnel à la sélection jordanienne à l’issue de son parcours mondialiste.

Le compte FIFA a diffusé sur X des images des vestiaires des « Nashama » après le match contre l’Argentine, illustrant leur départ « avec élégance » : les joueurs ayant laissé des boîtes de friandises traditionnelles jordaniennes et des cadeaux-souvenirs, accompagnés d’un message de remerciement adressé à la Fédération internationale et au personnel du stade.

La FIFA a commenté la scène en déclarant : « Un départ en beauté, merci à la sélection jordanienne pour sa contribution à la plus grande Coupe du monde de tous les temps. »