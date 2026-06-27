Vidéo : L’auraient-ils fait exploser ? Un stade en ruines attise la polémique autour de la Coupe du monde aux États-Unis

Les stars de la sélection suédoise ont été secouées juste avant d’affronter le Japon lors du dernier match du groupe 6 de la Coupe du monde 2026, un nouvel élément qui vient s’ajouter aux critiques déjà adressées à l’organisation du tournoi, notamment dans les stades américains.

Selon le New York Post, « la pelouse du Toyota Stadium de Frisco, au Texas, était jonchée de débris et d’équipements de chantier, tandis que les tribunes présentaient des signes de dégradation, donnant l’impression que la séance d’entraînement de l’équipe, qui compte dans ses rangs des stars telles qu’Alexander Isak (Liverpool) et Victor Gyökeres (Arsenal), a donné l’impression de se dérouler sur un chantier de démolition plutôt que sur une pelouse.

Stefan Pettersson, le sélectionneur suédois, a confirmé que son équipe avait été alertée avant l’arrivée au stade ; l’entraînement s’est donc déroulé comme prévu, même si les joueurs ont été surpris par l’ampleur des dégâts.

Ses propos, recueillis par le quotidien suédois « Aftonbladet », résument bien l’incident : « Un bâtiment devait être démoli, et il semble que l’opération se soit mal passée. Personne n’a été blessé, mais il y a eu une erreur quelque part. »

Il a ajouté : « Les joueurs étaient un peu surpris à leur arrivée, ils ne savaient pas ce qui s’était passé ici. »

De leur côté, les responsables du club « FC Dallas », propriétaire du stade, ont expliqué au site « The Athletic » que ces travaux s’inscrivaient dans le cadre d’une démolition planifiée et contrôlée au sein d’une zone de construction active, et que la démolition avait été réalisée à l’aide de la technique de « démolition par traction », sans recours à des explosifs, avant le début de l’entraînement de l’équipe suédoise. « L’équipe s’est entraînée à l’heure prévue et a mené sa séance d’entraînement normalement. »

La Suède a terminé troisième, avec un point de moins que le Japon, deuxième du groupe dominé par les Pays-Bas avec 7 points. Ces trois équipes se sont qualifiées pour les 16es de finale, où les coéquipiers d’Isaac et de Jökers sont attendus face à la France le mercredi 1er juillet prochain.

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