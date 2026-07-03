Vidéo : « l'arbitre » lui a volé sa joie… Ronaldo riposte par un penalty qui enflamme la Coupe du monde

Le capitaine Cristiano Ronaldo a contesté la décision de l’assistance vidéo (VAR), permettant au Portugal de revenir au score face à la Croatie lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 au stade BMO Field.

Le suspense a commencé lorsque les tribunes portugaises ont explosé de joie après un but marqué par Ronaldo en deuxième mi-temps, avant que la joie ne se transforme en déception suite à l’intervention de la salle VAR.

Après consultation de la vidéo, l’arbitre a annulé la réalisation pour hors-jeu, refroidissant l’enthousiasme portugais et privant le « Don » d’une nouvelle unité au compteur des buts mondiaux.

Mais la légende portugaise, habituée à repousser les limites, a refusé de s’en tenir là ; à la 68e minute, son équipe a obtenu un penalty. Ronaldo s’est avancé avec assurance et a placé le ballon avec calme au centre des cages d’un tir précis du pied droit, égalisant ainsi le score.

Par ce but, Ronaldo ne s’est pas contenté de remettre le Portugal dans le match, il a également envoyé un message clair : l’expérience acquise au fil des années ne connaît pas le désespoir. Après que la VAR eut gâché sa première joie, il est revenu célébrer à nouveau, prouvant qu’à 41 ans la détermination fait toujours la différence et qu’un véritable capitaine se relève après chaque chute pour porter son équipe sur ses épaules.