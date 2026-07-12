Un incident arbitral sans précédent, survenu lors du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et la Suisse, a déclenché une vive polémique : l’intervention de l’assistance vidéo (VAR) pour expulser l’attaquant suisse Breel Embolo a-t-elle constitué une « faveur » accordée à l’Argentine ? l’arbitre portugais João Pinheiro ayant retiré un carton jaune initialement adressé à l’Argentin Leandro Paredes pour le montrer à Embolo, qui fut ainsi expulsé à la 72^e minute alors que le score était de 1-1.

Empolou a quitté la pelouse de Kansas City en larmes, entouré de ses coéquipiers qui tentaient de le réconforter, une scène émouvante qui traduisait l’ampleur du choc subi par le joueur suisse après son expulsion.

L’incident a éclaté à la 69^e minute : l’arbitre portugais João Pinheiro a d’abord averti Leandro Paredes pour une faute sur Embolo, avant que la VAR ne signale une erreur d’attribution. Après consultation de l’écran, l’arbitre a annulé le premier carton et sanctionné Embolo d’un deuxième avertissement.

Après avoir visionné la séquence, il a annulé l’avertissement infligé à Paredes, jugeant qu’Empoulou avait simulé sa chute. entraînant son expulsion automatique d’un carton rouge et contraignant la Nati à évoluer à dix, privée de son meilleur atout offensif.

Pourquoi l’intervention de la VAR ?

Cette intervention inattendue de l’assistance vidéo soulève des questions quant aux véritables motivations de cette décision, d’autant plus que les deuxièmes cartons jaunes ne font généralement pas l’objet d’une révision par la VAR, et que la technologie ne peut pas recommander une expulsion en cas de deuxième carton jaune.

L’unique motif d’intervention était alors l’« erreur d’identification », le carton ayant été brandi à tort envers un autre joueur. Ce scénario autorise l’arbitre à rectifier son avertissement et à le reporter sur le joueur concerné, conformément au protocole VAR qui ne peut se saisir que de quatre situations : un but ou un but refusé, un penalty, un carton rouge direct et une erreur d’identification du joueur sanctionné.

Geste de courtoisie ou simple application du règlement ?

Sur le plan réglementaire, l’intervention est donc fondée, le timing et les circonstances ont nourri les soupçons d’une « faveur » accordée à l’Argentine, l’incident survenant à un moment décisif alors que le score était encore de parité, Paredes échappant à l’avertissement tandis qu’Embolo payait le prix fort en étant expulsé.

En résumé, si Benquiera n’avait pas sanctionné Paredes d’un carton jaune en premier lieu, la technologie d’assistance vidéo n’aurait pas pu intervenir ; mais en lui infligeant un avertissement injustifié, l’arbitre a ouvert la voie à la révision de sa décision, qui a entraîné l’exclusion d’Embolo et influencé de manière décisive le déroulement de la rencontre, conclue par la victoire de l’Argentine grâce à des buts de Mac Allister et Ndoye.