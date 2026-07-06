L'équipe d'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en battant le Mexique 3-2 ce lundi au stade Azteca, lors d'un match des huitièmes de finale marqué par de nombreux rebondissements.

Malgré l’infériorité numérique subie pendant plus d’une demi-heure après l’expulsion d’un de ses joueurs, la sélection anglaise a tenu bon face à la pression mexicaine jusqu’au coup de sifflet final, poursuivant ainsi son parcours et se qualifiant pour un rendez-vous attendu contre la Norvège au tour suivant.

Grâce à ce succès, les Three Lions défieront la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, première édition organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le premier but anglais est intervenu à la 37e minute, à la suite d’une belle attaque lancée sur le flanc droit par Bukayo Saka, dont le centre précis a trouvé Jude Bellingham. Ce dernier a coupé la trajectoire d’une tête puissante qui a fini au fond des filets.

À peine une minute plus tard, les Three Lions ont doublé la mise (38^e) : Bellingham a lancé l’action, servi Kane dans la surface, et l’attaquant lui a immédiatement redonné le ballon d’une subtile talonnade ; la frappe instantanée du milieu de terrain a battu le gardien mexicain.

Le Mexique a réduit l’écart à la 43^e minute : Roberto Alvarado a frappé un coup franc côté gauche, la défense anglaise a repoussé incomplètement, et Julián Quiñones a conclu d’une frappe puissante dans la surface.

À la 54^e minute, les « Three Lions » ont subi un coup dur : Jarell Quansah a été expulsé pour un tacle appuyé sur Jesús Gallardo, contraignant l’Angleterre à terminer la rencontre à dix.

Malgré son infériorité numérique, l’Angleterre a fait le break à la 60^e minute : Harry Kane transformait un penalty en logeant le ballon à droite du gardien.

Le Mexique a réduit l’écart à la 69^e minute sur penalty, transformé avec puissance par Raúl Jiménez à droite du gardien.

Dans le temps additionnel, les Mexicains ont poussé pour égaliser, exploitant la supériorité numérique, mais la défense anglaise a tenu bon, et parvint à préserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final, qualifiant ainsi l’Angleterre pour les quarts de finale, où elle affrontera la Norvège.