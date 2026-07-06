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FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP
Karim Malim

Traduit par

Vidéo : l'Angleterre, réduite à dix, repousse la remontée du Mexique et se prépare pour un choc explosif face à la Norvège

Mexico vs Angleterre
Mexico
Angleterre
Coupe du monde
J. Bellingham
J. Quinones
H. Kane
Mexique
Angleterre

Les « Trois Lions » se qualifient pour les quarts de finale après avoir dominé le Mexique lors d’une rencontre débridée.

L'équipe d'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en battant le Mexique 3-2 ce lundi au stade Azteca, lors d'un match des huitièmes de finale marqué par de nombreux rebondissements.

Malgré l’infériorité numérique subie pendant plus d’une demi-heure après l’expulsion d’un de ses joueurs, la sélection anglaise a tenu bon face à la pression mexicaine jusqu’au coup de sifflet final, poursuivant ainsi son parcours et se qualifiant pour un rendez-vous attendu contre la Norvège au tour suivant.

Grâce à ce succès, les Three Lions défieront la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, première édition organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le premier but anglais est intervenu à la 37e minute, à la suite d’une belle attaque lancée sur le flanc droit par Bukayo Saka, dont le centre précis a trouvé Jude Bellingham. Ce dernier a coupé la trajectoire d’une tête puissante qui a fini au fond des filets.

À peine une minute plus tard, les Three Lions ont doublé la mise (38^e) : Bellingham a lancé l’action, servi Kane dans la surface, et l’attaquant lui a immédiatement redonné le ballon d’une subtile talonnade ; la frappe instantanée du milieu de terrain a battu le gardien mexicain.

Le Mexique a réduit l’écart à la 43^e minute : Roberto Alvarado a frappé un coup franc côté gauche, la défense anglaise a repoussé incomplètement, et Julián Quiñones a conclu d’une frappe puissante dans la surface.

À la 54^e minute, les « Three Lions » ont subi un coup dur : Jarell Quansah a été expulsé pour un tacle appuyé sur Jesús Gallardo, contraignant l’Angleterre à terminer la rencontre à dix.

Malgré son infériorité numérique, l’Angleterre a fait le break à la 60^e minute : Harry Kane transformait un penalty en logeant le ballon à droite du gardien.

Le Mexique a réduit l’écart à la 69^e minute sur penalty, transformé avec puissance par Raúl Jiménez à droite du gardien.

Dans le temps additionnel, les Mexicains ont poussé pour égaliser, exploitant la supériorité numérique, mais la défense anglaise a tenu bon, et parvint à préserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final, qualifiant ainsi l’Angleterre pour les quarts de finale, où elle affrontera la Norvège.

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