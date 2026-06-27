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Vidéo : L'Angleterre a aggravé les souffrances du Panama et se retrouve désormais sur la route du Brésil

Panama vs Angleterre
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L'équipe d'Angleterre a terminé en tête du groupe 12 de la Coupe du monde 2026 après sa victoire 2-0 contre le Panama samedi soir.

Marcus Rashford a failli ouvrir le score juste avant la mi-temps, mais sa frappe a frôlé le poteau gauche.

Face à une défense panaméenne très solide, les Three Lions ont multiplié les offensives jusqu’à ce que Jude Bellingham ouvre le score à la 62^e minute.

Cinq minutes plus tard, Harry Kane doublait la mise d’une tête puissante.

Avec 7 points, les Three Lions prennent la première place du groupe 12, tandis que le Panama, toujours à zéro point, ferme la marche.

Les Three Lions valident ainsi leur billet pour les huitièmes de finale, en compagnie de la Croatie, deuxième avec 6 points après sa victoire 2-1 face au Ghana.

En terminant en tête de son groupe, l’Angleterre a évité l’Espagne mais se retrouve sur la même trajectoire que le Brésil.

S’ils franchissent les seizièmes puis les huitièmes de finale, les Three Lions défieront donc le Brésil, à condition que la Seleção écarte d’abord le Japon, puis le vainqueur de la rencontre Côte d’Ivoire-Norvège.

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