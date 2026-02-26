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VIDÉO : L’ancien attaquant des Hammers Carlton Cole se confie sur ses regrets face à Chelsea, son admiration pour Harry Kane et sa complicité avec 50 Cent dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On » West Ham C. Cole A. Akinfenwa Chelsea Premier League H. Kane

Dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On », l’ancien attaquant de West Ham et de l’équipe d’Angleterre Carlton Cole retrouve Adebayo Akinfenwa pour revenir sur sa période à Chelsea, son départ des Blues, sa brouille avec José Mourinho à cause de ses sorties en boîte de nuit, les conseils de vie dispensés par 50 Cent et bien d’autres anecdotes.