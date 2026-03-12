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VIDÉO : L'ancien attaquant de Newcastle, Dwight Gayle, évoque son rebond après son départ d'Arsenal, son admiration pour Cristiano Ronaldo, qu'il présente comme un « monstre de mentalité », et plusieurs autres sujets dans le podcast « Beast Mode » D. Gayle Newcastle Crystal Palace A. Akinfenwa Leeds Premier League Arsenal

L'ancien attaquant de Crystal Palace et de Newcastle United, Dwight Gayle, est l'invité du podcast « Beast Mode On ». Il y retrace son parcours, de ses débuts en divisions inférieures jusqu'à la Premier League, après avoir été libéré par Arsenal alors qu'il était encore jeune. Âgé de 36 ans, Gayle revient sur son admiration pour David Beckham et Cristiano Ronaldo, explique pourquoi le courant n'est jamais passé avec Tony Pulis, et partage bien d'autres anecdotes.