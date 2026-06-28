L'équipe d'Algérie s'est qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026 après avoir obtenu un match nul 3-3 contre l'Autriche, dimanche à l'aube.

Grâce à ce résultat, les Algériens défieront la Suisse au prochain tour.

Il s’agit seulement de la deuxième fois que les Verts franchissent le premier tour de la Coupe du monde, après l’édition 2014.

L’attaquant autrichien Marko Arnautović avait ouvert le score à la 28e minute, mais, en toute fin de première période, Rafik Belghali a égalisé d’une action solitaire conclue par une frappe imparable.





Après avoir pénétré la surface de réparation, dribblé un défenseur autrichien et ajusté sa frappe, il a logé le ballon au fond des filets, hors de portée du gardien Alexander Schlager.





Marcel Sabitzer a ensuite doublé la mise pour l’Autriche d’une frappe splendide à la 55^e minute, profitant d’un relâchement défensif algérien.





À la 60^e minute, le milieu de terrain algérien Hossam Aouar a adressé un centre à Riyad Mahrez, qui a poussé le ballon dans le but vide.

Mahrez a ensuite frappé une nouvelle fois dans le temps additionnel de la seconde période, mais Sasa Kalajić a répondu d’une tête magistrale qui a permis à l’Autriche d’égaliser in extremis.



