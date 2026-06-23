Vidéo : L'Algérie renverse la tendance et brise le rêve jordanien lors d'une soirée historique de la Coupe du monde

Une soirée qui devait marquer l’histoire de la Jordanie s’est muée en une désillusion planétaire : les Nashama ont mené au score, ont rêvé et ont frôlé la gloire pour leur première participation à la Coupe du monde, avant que les « Fennecs » algériens ne brisent net ce conte de fées.

Les « Guerriers du désert » ont renversé la vapeur en inscrivant deux buts contre un, ramenant la Jordanie de l’ivresse de l’histoire à l’amertume de la réalité, lors d’une soirée de Coupe du monde que les Arabes n’oublieront pas.

Nizar Al-Rashdan avait pourtant ouvert le score pour la Jordanie à la 39e minute, mais Nazir Ben Bouali a égalisé pour les Algériens avant que Amine Jouiri ne scelle la victoire des siens d’une tête à la 82e.

Au classement, les Algériens totalisent désormais trois points et pointent à la troisième place, derrière l’Argentine (six points) et l’Autriche (trois points), tandis que la Jordanie ferme la marche, toujours bredouille.

Dès l’entame, les deux formations se sont sondées : sur un centre millimétré, Nizar Al-Rashdan a immédiatement alerté les tribunes d’une tête qui a frôlé le poteau gauche des Algériens.

La réponse algérienne ne s’est pas fait attendre, avec une frappe puissante d’Amin Guiri qui a effleuré le poteau droit des Al-Nashama, puis un corner algérien fut repoussé in extremis par une défense jordanienne vigilante, permettant au score de rester nul (0-0) devant les 68 000 spectateurs du stade.

Les Jordaniens ont maintenu leur audace offensive lorsque Moussa Al-Taamari a percé le couloir droit avant d’enrouler une frappe repoussée par le pied d’un défenseur algérien, ce qui a atténué la puissance et modifié la trajectoire, mais le gardien algérien était à la hauteur et la capturait avec assurance. Cette tentative confirmait que les Nashama n’étaient pas venus pour se replier, mais bien pour prendre l’initiative face à une équipe dotée d’une grande expérience en Coupe du monde.

Malgré un début de match ouvert et des attaques réciproques dans les premières minutes, le rythme des occasions dangereuses a ensuite ralenti. Les deux équipes sont entrées dans une phase de prudence tactique évidente, privilégiant le discipline défensive et prenant le temps de construire leurs actions.

La fougue initiale s’est peu à peu estompée, laissant place à l’attente et au calcul ; le score est resté nul et vierge après un premier quart d’heure riche en suspense, annonçant un match qui se jouerait sur des détails.

Alors que l’Algérie commençait à imposer son rythme, Riyad Mahrez a transpercé la défense jordanienne avant de se présenter seul face au gardien Yazid Abu Laila. Toutefois, l’attaquant algérien a trop attendu avant de tirer, laissant le temps à un arrière de revenir et de le mettre sous pression. Déconcentré, Mahrez a alors gâché une occasion en or, et le score est resté bloqué à 0-0.

Puis, contre le cours du jeu, la Jordanie a inscrit son premier but en Coupe du monde : bien servi à l’entrée de la surface, Nizar Al-Rashdan a ouvert le score d’une frappe soudaine (39^e), offrant aux « Nashama » un avantage inattendu.

Les Jordaniens regagnent les vestiaires avec cet avantage inattendu, qui ne traduit pas la domination algérienne (70 % de possession), mais confirme l’efficacité d’une défense organisée et d’une force mentale à toute épreuve.

Dès la reprise, les Algériens ont accentué la pression pour égaliser. Dès la première incursion, un ballon en profondeur a failli profiter à l’attaquant algérien, mais Yazid Abou Laila est sorti au bon moment pour couper l’action.

Immédiatement après, Riyad Mahrez a tiré un coup franc direct, envoyant un centre puissant dans la surface de réparation, mais la main d’Abu Laila était là pour écarter le danger. Le gardien jordanien a ensuite repoussé avec brio une frappe fulgurante d’Ibrahim Mazza, sauvant ainsi ses cages pour la troisième fois en l’espace de quelques minutes.

La résistance jordanienne finit par céder sous la pression algérienne : sur corner, Riyad Mahrez adresse un centre précis au cœur de la surface, où Nadir Benbouali s’élève pour conclure d’une tête puissante dans le coin inférieur gauche et égaliser pour l’Algérie.

Ce but remet les compteurs à zéro et redonne à la rencontre son équilibre initial, après une seconde période que Abou Laila avait entamée en héros et que Ben Bouali conclut logiquement au vu de la domination algérienne.

Enfin, sur un nouveau corner, le ballon revient dans les six mètres, où Amine Guiri, oublié au second poteau, ajuste une frappe puissante du droit qui fuse sous la barre transversale.

Un deuxième but de l’Algérie a totalement rebattu les cartes, transformant l’avantage historique de la Jordanie en une défaite amère (1-2), sous le choc des Jordanien et la joie débordante des Algériens qui ont ainsi volé la victoire des Al-Nashama. Les minutes restantes n’ont pas modifié le cours de la rencontre.