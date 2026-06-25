Vidéo : l'Afrique du Sud se qualifie pour la première fois… tandis que la Corée du Sud reste en attente

L’Afrique du Sud s’est qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant la Corée du Sud 1-0, tôt ce jeudi matin, lors de la 3ᵉ journée du groupe A.

L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 63^e minute par Thabelo Maseko, auteur d’une frappe depuis l’intérieur de la surface de réparation après un centre venu de la gauche.

Contrairement aux pronostics qui donnaient la Corée du Sud favorite, les « Bafana Bafana » se qualifient pour les phases à élimination directe de la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire.

Les Sud-Africains terminent deuxième du groupe A avec 4 points, derrière le Mexique, leader avec 9 unités.

La Corée du Sud, troisième avec trois points et une différence de buts de -1, devra patienter pour connaître son sort : elle espère figurer parmi les meilleurs troisièmes et ainsi poursuivre son parcours.

Rappelons que l’Afrique du Sud avait débuté la Coupe du monde par une défaite face au Mexique (2-0), avant de partager les points avec la République tchèque (1-1), puis d’arracher son billet au détriment de la Corée du Sud.

Qualifiée, la sélection sud-africaine affrontera le Canada, deuxième du groupe A, au stade des seizièmes de finale.







