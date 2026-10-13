Vidéo : Koulibaly sauve Al-Hilal, Bounou premier bénéficiaire

Le Sénégalais Kalidou Koulibaly, défenseur d'Al Hilal, a sauvé son équipe d'un but tout fait face à Al Sadd, en dégageant un ballon sur la ligne de but lors de la rencontre entre les deux formations, ce mardi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

L'action s'est produite à la 77e minute, alors que le score indiquait un avantage de deux buts à zéro pour Al Hilal. Koulibaly est apparu au moment décisif pour sauver son équipe d'un but qui aurait pu remettre Al Sadd dans le match durant le dernier quart d'heure, d'autant que la formation qatarie évoluait à domicile et devant son public.

Le défenseur d'Al Hilal a ainsi privé les locaux de réduire l'écart et d'enflammer les dernières minutes, en intervenant au bon moment pour écarter le ballon avant qu'il ne franchisse la ligne de but, préservant l'avantage de son équipe jusqu'au terme de la rencontre.

Cette intervention décisive de Koulibaly a permis au gardien marocain Yassine Bounou de garder sa cage inviolée pour la première fois avec Al Hilal dans l'édition actuelle de la compétition, après avoir encaissé un but lors de la confrontation contre Al Gharafa en première journée (2-1).

Avant la rencontre face à Al Sadd, la dernière fois qu'Al Hilal avait terminé un match de l'AFC Champions League Elite sans encaisser de but remontait à son déplacement contre Shabab Al Ahli, le 9 février 2026, qui s'était achevé sur un match nul vierge, lors de la septième journée de la phase de ligue de la précédente édition du tournoi. Yassine Bounou a donc réédité cette performance face à Al Sadd.

Al Hilal est parvenu à s'imposer, portant son total à 6 points et prenant la tête du classement de l'AFC Champions League Elite après deux journées, tandis qu'Al Sadd reste sans le moindre point, à la dernière place, après avoir concédé sa deuxième défaite dans la compétition.



