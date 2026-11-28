Kimmich expulsé lors du nul contre Hambourg
Le Bayern a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre Hambourg en Bundesliga samedi, dans une rencontre marquée par le geste de Kimmich. Le joueur de 31 ans a reçu un carton rouge direct après avoir perdu son sang-froid.
L’expulsion du capitaine du Bayern a été le fait marquant de l’après-midi. Le milieu allemand a mal réagi à l’intervention d’un adversaire, laissant son équipe terminer ce match frustrant sans son capitaine sur le terrain.
Voir la séquence
Kimmich tire les cheveux de son adversaire et reçoit un carton rouge direct
L’incident a commencé lorsque l’ailier de Hambourg Rossing-Lelesiit a volontairement bousculé Kimmich. Au lieu d’ignorer la provocation, le capitaine du Bayern a perdu son sang-froid et a décidé de réagir.
Kimmich a saisi l’attaquant norvégien par les cheveux avant de le jeter au sol. Face à cette réaction agressive, l’arbitre n’a guère eu d’autre choix que de lui brandir immédiatement un carton rouge direct.
Le Bayern Munich doit gérer les conséquences de l’expulsion
Après ce match nul sans but, Kimmich et le Bayern Munich doivent faire face aux conséquences immédiates de son carton rouge direct. La perte de son capitaine sur expulsion est un revers pour le club dans la suite de sa campagne en Bundesliga.