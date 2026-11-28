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Le capitaine du Bayern Munich, Joshua Kimmich, a perdu son sang-froid samedi lors du match nul sans but contre Hambourg en Bundesliga. Le milieu allemand a reçu un carton rouge direct pour avoir réagi physiquement de façon spectaculaire à une provocation de l’ailier norvégien Alexander Rossing-Lelesiit. L’arbitre n’a sanctionné qu’un seul des deux joueurs.

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Kimmich expulsé lors du nul contre Hambourg

Le Bayern a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre Hambourg en Bundesliga samedi, dans une rencontre marquée par le geste de Kimmich. Le joueur de 31 ans a reçu un carton rouge direct après avoir perdu son sang-froid.

L’expulsion du capitaine du Bayern a été le fait marquant de l’après-midi. Le milieu allemand a mal réagi à l’intervention d’un adversaire, laissant son équipe terminer ce match frustrant sans son capitaine sur le terrain.

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Kimmich tire les cheveux de son adversaire et reçoit un carton rouge direct

L’incident a commencé lorsque l’ailier de Hambourg Rossing-Lelesiit a volontairement bousculé Kimmich. Au lieu d’ignorer la provocation, le capitaine du Bayern a perdu son sang-froid et a décidé de réagir.

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Kimmich a saisi l’attaquant norvégien par les cheveux avant de le jeter au sol. Face à cette réaction agressive, l’arbitre n’a guère eu d’autre choix que de lui brandir immédiatement un carton rouge direct.

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Le Bayern Munich doit gérer les conséquences de l’expulsion

Après ce match nul sans but, Kimmich et le Bayern Munich doivent faire face aux conséquences immédiates de son carton rouge direct. La perte de son capitaine sur expulsion est un revers pour le club dans la suite de sa campagne en Bundesliga.