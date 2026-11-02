Vidéo : João Félix déploie sa magie avec Al-Nassr grâce à des contributions et des statistiques impressionnantes

Le Portugais João Félix a poursuivi ses prestations exceptionnelles sous le maillot d'Al-Nassr, après avoir joué un rôle de premier plan dans la victoire face au club ouzbek du Pakhtakor, lundi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite, en signant de nouvelles contributions offensives qui ont renforcé ses statistiques remarquables avec « Al-Alami ».

Le Pakhtakor a reçu Al-Nassr dans une rencontre que le club saoudien a abordée avec l'ambition de décrocher sa deuxième victoire consécutive dans la compétition continentale, après le report de son match face à Al-Wasl des Émirats arabes unis, offrant ainsi à Félix une nouvelle occasion de confirmer son influence au sein du dispositif offensif de l'équipe.

La star portugaise a d'abord été à l'origine du premier but, en adressant une passe magistrale à Abdullah Al-Hamdan à la 15e minute, que l'attaquant saoudien a exploitée d'une frappe puissante logée au fond des filets, avant que Félix ne se charge lui-même de marquer deux minutes seulement plus tard, après avoir dribblé la défense du Pakhtakor dans la surface de réparation et logé le ballon dans les buts.

Félix ne s'est pas arrêté là : il est revenu secouer les filets à la 32e minute, profitant d'une passe du Sénégalais Sadio Mané, pour compléter son doublé personnel et poursuivre son éclatante performance, avant d'ajouter une nouvelle empreinte en seconde période, précisément à la 53e minute, après avoir exécuté un corner d'où il a envoyé un centre parfait repris de la tête par Abdulelah Al-Amri au fond des filets.

Félix a ainsi porté son total à 8 contributions offensives lors des deux derniers matchs, après avoir délivré quatre passes décisives dans la large victoire d'Al-Nassr face à Al-Khaleej lors de la douzième journée de la Roshn League, puis inscrit deux buts et offert deux passes décisives face au Pakhtakor, confirmant qu'il traverse une période exceptionnelle tant sur le plan des buts que de la création de jeu.

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Fait notable, la rencontre face au Pakhtakor a été la deuxième consécutive au cours de laquelle Félix a inscrit quatre contributions offensives. C'est également la quatrième fois de sa carrière professionnelle qu'il réalise cet exploit sur deux matchs consécutifs, continuant d'afficher des statistiques remarquables et de s'imposer comme l'une des principales clés de la force offensive d'Al-Nassr.