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Vidéo : « Jeddah dans le cœur », des excuses émouvantes mettent fin à la première crise de la Coupe du Golfe 27

Arabie saoudite vs Koweït
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Des excuses émouvantes adressées aux habitants de la ville de Djeddah, en Arabie saoudite, ont mis fin à la première crise de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabe, « Gulf 27 ».

Les compétitions de la Gulf 27 ont débuté ce mercredi dans la ville de Djeddah, avec la participation de 8 équipes nationales, et se poursuivront jusqu'à la finale prévue le 6 octobre prochain.

Quelques heures avant le début du tournoi, une grave crise a éclaté à cause de déclarations faites par le Qatarien Jassim Al-Rumaihi, secrétaire général de l'Union de football de la Coupe du Golfe, au sujet des habitants de Djeddah.

La crise est survenue hier, mardi, lorsque Al-Rumaihi a répondu à la question d'un journaliste saoudien concernant la cherté du prix des billets, affirmant que les prix pouvaient être élevés pour lui en tant qu'habitant de Djeddah.

Al-Rumaihi est revenu ce mercredi pour présenter ses excuses au sujet de ces déclarations, après avoir été la cible de vives critiques de la part des supporters et des légendes du football saoudien, assurant qu'il n'avait aucunement eu l'intention d'offenser.

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Le secrétaire général de l'Union du Golfe a déclaré, dans des propos accordés à « Nabd Touwaïq », que l'Arabie saoudite occupait une place particulière à ses yeux, en particulier la ville de Djeddah, estimant que ses habitants étaient des gens généreux et qu'ils avaient rendu service à tout le monde.

Al-Rumaihi a réitéré ses excuses aux habitants de Djeddah et de l'Arabie saoudite, demandant à ce que ses déclarations ne soient pas mal comprises et assurant qu'il n'avait pas voulu dire ce qui avait été compris.

Rappelons que Djeddah est la troisième ville non capitale à accueillir les compétitions de la Coupe du Golfe arabe à travers l'histoire, après Aden au Yémen et Bassorah en Irak.

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