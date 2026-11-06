La précieuse victoire n'a pas empêché la Juventus de provoquer la colère de son entraîneur Luciano Spalletti, qui a perdu son sang-froid dans les dernières minutes de la rencontre face à l'AZ Alkmaar, après qu'un de ses joueurs eut commis une erreur défensive qui a failli priver l'équipe du succès.

La Juventus s'est imposée difficilement sur le terrain de l'AZ Alkmaar sur le score de 2-1, hier jeudi, au stade AFAS, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Malgré l'avance de son équipe et sa domination sur la rencontre, Spalletti n'a pas contenu sa colère envers le défenseur colombien Juan Cabal, en raison d'une erreur de placement qui a offert aux locaux une occasion dangereuse, conclue par un but finalement annulé pour hors-jeu.

Selon le site français « Foot Mercato », qui cite le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport », Spalletti s'est approché de Cabal dans un état de grande colère et lui a crié au visage en le menaçant : « Je vais te frapper ! ».

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Les caméras ont saisi le technicien âgé de 67 ans en train d'adresser des gestes rageurs et de réprimander violemment son joueur, tandis que le défenseur est resté à l'écoute sans que la situation ne dégénère en une altercation plus importante.

L'erreur de Cabal n'a pas été la seule raison de l'emportement de l'entraîneur italien, car Lloyd Kelly avait auparavant perdu le ballon de manière dangereuse, ce qui a permis à l'AZ Alkmaar de réduire l'écart par l'intermédiaire de Mees Meerdink et a ramené la tension dans les dernières minutes de la rencontre.

En conférence de presse à l'issue du match, Spalletti a évité de parler directement de l'incident, mais il a adressé des critiques claires à ses joueurs en raison de la baisse de leur concentration et de leur manque de réactivité dans les situations défensives. Il a déclaré : « Qu'est-ce qui ne me convainc pas à la Juventus ? Je suis convaincu quand je vois un engagement total de la part des joueurs ».

Il a ajouté, en soulignant l'importance de prendre des décisions sans hésitation : « Les décisions que l'on ne prend pas sont pires que les mauvaises décisions, car lorsque l'on prend une décision, même si elle est mauvaise et que l'on commet une erreur, son coût est moindre que celui de ne prendre aucune décision ».

Malgré la tension qui a dominé les dernières minutes, la Juventus a réussi à préserver son avance et à repartir avec les trois points, renforçant ainsi ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.