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Abdelmawgood Samir
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Vidéo : « Je ne suis pas tenu de faire preuve d'hypocrisie » : Hafid Derradji répond à la tempête de critiques libyennes

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Le commentateur sportif algérien Hafid Derradji est sorti de son silence pour répondre aux critiques dont il a fait l'objet en Libye, à la suite de son commentaire sur le match entre les sélections libyenne et tunisienne dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

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Le commentateur de « beIN Sports » a assuré, dans des déclarations au site « Libya Al Ahrar », qu'il n'avait pas eu l'intention d'insulter la sélection libyenne ni de minimiser la valeur de sa victoire deux buts à zéro, insistant sur le fait qu'un commentateur sportif n'est pas tenu de manifester de la joie ou de la tristesse lorsqu'une sélection arabe l'emporte sur une autre, une prise de position qui survient dans un contexte de polémique grandissante sur les limites de la neutralité professionnelle dans le commentaire des matchs arabes.

La réaction de Draji est intervenue après un communiqué publié par le syndicat général des journalistes sportifs de Libye, dans lequel celui-ci critiquait sa prestation durant le match disputé au stade Taïeb Mhiri de la ville de Sfax vendredi soir, estimant que certaines de ses expressions trahissaient un parti pris en faveur de la sélection tunisienne au détriment des « Chevaliers de la Méditerranée ».

La position libyenne ne s'est pas limitée à des critiques, mais s'est étendue à une demande de suspension du commentateur algérien sur les chaînes « beIN Sports », ainsi qu'à la revendication de ne plus lui confier les matchs de la sélection libyenne, ce qui a placé Draji en confrontation directe avec une vague d'objections populaires et médiatiques.

Le commentateur algérien a expliqué que la nature de son travail lui impose d'aborder les matchs loin de la complaisance et du parti pris affectif, rejetant l'idée qu'on lui demande de manifester un enthousiasme exceptionnel pour la seule raison que l'un des deux camps de la rencontre est une sélection arabe.

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Il a estimé qu'un commentateur n'est pas tenu de se réjouir de la victoire d'une sélection arabe au détriment d'une autre sélection arabe, ni de s'attrister de la défaite de l'autre camp, car sa mission première consiste à retranscrire les événements du match et à commenter ce qui se passe sur le terrain, sans que sa voix ne se transforme en instrument d'expression d'appartenances ou de satisfaction des attentes du public.

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Pour illustrer la différence entre la nature des rencontres, Draji a pris l'exemple des matchs que dispute la sélection libyenne face à des sélections extérieures à la région arabe, affirmant qu'il pencherait clairement en faveur de la Libye si celle-ci affrontait une sélection comme le Botswana.

Mais il considère que la situation est différente lorsque le match oppose deux sélections arabes, car il ne se sent alors pas tenu de préférer l'une à l'autre ni de manifester des sentiments qui ne reflètent pas sa position réelle.

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La réaction de Draji ne s'est pas arrêtée à l'explication de son point de vue professionnel, puisqu'il a adressé des critiques à une partie du public qui lui demande, selon ses propres termes, de l'hypocrisie, de la complaisance et un parti pris en faveur de ses sélections pour la seule raison qu'elles disputent une rencontre face à une autre sélection arabe.

Il a affirmé qu'il ne s'était pas réjoui de la victoire de la Libye, pas plus qu'il ne s'était attristé de la défaite de la Tunisie, expliquant que son évaluation du match n'était pas liée à la préférence d'une sélection sur une autre, mais à ce que chaque camp avait montré sur le terrain.

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Il a reconnu que la sélection libyenne avait bien joué et méritait des éloges pour sa prestation, face à une sélection tunisienne apparue à un mauvais niveau, refusant de considérer le fait de ne pas manifester d'enthousiasme pour la victoire de la Libye comme une preuve de minimisation de l'exploit de ses joueurs.

Les racines de la crise remontent à la rencontre qui a opposé les sélections libyenne et tunisienne au stade Taïeb Mhiri de la ville de Sfax, au cours de laquelle les « Chevaliers de la Méditerranée » ont réussi à décrocher une précieuse victoire deux buts à zéro.

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Ali Youssef a ouvert le score pour la sélection libyenne à la 44e minute sur penalty, avant que Hamdou El Houni n'ajoute le deuxième but à la 62e minute, confirmant la supériorité de son équipe et scellant les trois points.

La sélection libyenne a ainsi porté son total à 4 points en trois matchs, tandis que celui de la Tunisie est resté figé à deux points, un résultat qui a accru l'importance de la prochaine rencontre entre les deux équipes dans les calculs de la course à la qualification.

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Le syndicat général des journalistes sportifs de Libye avait estimé que le commentaire ne reflétait pas la supériorité affichée par la sélection libyenne, et avait réclamé le respect des règles de neutralité et des chartes professionnelles, soulignant que son objection ne portait pas sur la nationalité du commentateur ni sur son droit à exprimer ses sentiments, mais sur ce qu'il a qualifié de minimisation de la valeur de la victoire libyenne.

Il a également appelé à éviter les expressions susceptibles d'attiser le fanatisme ou de nuire aux relations fraternelles entre les peuples maghrébins, tandis que Draji a choisi de répondre en exposant sa philosophie du commentaire et en affirmant qu'il ne se considérait pas obligé de complaire à quelque camp que ce soit pour la seule satisfaction de son public.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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