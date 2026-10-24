Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a enflammé l'ambiance du Clasico tant attendu face au Barça, après avoir défendu son équipe contre les critiques et refusé de dévoiler son plan tactique pour la rencontre, en lâchant des déclarations ironiques lors de la conférence de presse précédant le match de dimanche sur la pelouse du Spotify Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne.

En réponse à une question sur les éloges exagérés adressés au Barça alors que le Real Madrid essuie des critiques excessives, Mourinho a déclaré : « Si les gens pensaient il y a une semaine que nous allions subir une défaite écrasante, ils continueront de le penser. Les propos élogieux des gens à l'égard du Barça ne m'affectent pas, cela ne me concerne pas. »

Il a ajouté que le Barça méritait les éloges lorsqu'il affichait un niveau de jeu remarquable, mais a insisté sur le fait que le Real Madrid n'en était qu'au début de son projet, expliquant : « On nous regarde comme une équipe aboutie, ce qui est extrêmement difficile dans le football, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous n'avons travaillé que pendant trois mois, et la période de préparation a vu des joueurs arriver chaque semaine, puis est venue la trêve. »

Et de poursuivre : « Nous en sommes encore aux premières étapes, où l'entraîneur apprend à connaître les joueurs, analyse leurs performances et définit les axes de travail, tandis que les joueurs se familiarisent avec ses idées. C'est pourquoi je ne trouve pas juste de comparer une équipe à ce stade avec une autre qui est soudée depuis des années. »

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

À propos de sa barbe qu'il a laissée pousser il y a quelques jours, et de savoir si elle lui portait chance, Mourinho s'est moqué de l'idée en disant : « Ce n'est pas du tout une superstition. Est-ce que j'ai l'air mal avec la barbe ? Devrais-je la changer ? », avant d'affirmer qu'il faisait partie des rares, dans le monde du football, à ne pas croire aux superstitions.

Concernant son plan pour le Clasico et son onze de départ, le technicien portugais a refusé de donner le moindre détail, se contentant de dire : « Je ne répondrai pas à cette question, il vaut mieux que vous posiez une autre question. Je ne parlerai ni des plans, ni des joueurs, ni de la composition. »

Mourinho a également répondu avec ironie à une question sur les faiblesses défensives de son équipe et la possibilité de s'appuyer sur un style de jeu plus offensif, lançant au journaliste : « Vous êtes malin, mais moi je ne suis pas idiot ! »







