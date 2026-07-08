Vidéo : « Je ne répondrai pas à 50 questions »… Altercation verbale entre Deschamps et un journaliste marocain

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a eu un vif échange verbal avec un journaliste marocain à quelques heures de la rencontre très attendue entre la France et le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Les deux formations s’affronteront jeudi soir lors d’un match très attendu des quarts de finale de la compétition, qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Alors que le sélectionneur s’apprêtait à clore la conférence de presse organisée ce mercredi à Boston et à quitter la salle, un journaliste marocain l’a pris au dépourvu.

Selon une vidéo diffusée par le site marocain « Hespress », le journaliste a déclaré : « Vous ne donnez la parole qu’aux journalistes français, tandis que nous, les journalistes marocains, n’avons pas eu l’occasion de poser des questions. »

Il a ajouté : « Cette conférence de presse ne va que dans un seul sens. »

Deschamps a rétorqué : « Je m’excuse, mais j’ai aussi un long trajet de retour, un rendez-vous pour le déjeuner et une séance d’entraînement. »

Le journaliste marocain n’a pas baissé les bras et a rétorqué à l’entraîneur français : « Je le sais, monsieur, mais je suis arrivé très tôt et j’ai moi aussi un travail à faire pour couvrir la séance d’entraînement. »

Deschamps a répliqué une nouvelle fois : « Combien êtes-vous (il faisait référence au nombre de journalistes présents dans la salle de conférence de presse) ? Je ne veux pas prendre la défense de Raphaël (le coordinateur de la conférence), mais s’il y a 50 personnes qui lèvent la main pour poser des questions, je ne pourrai pas répondre à 50 questions. »

Il finit toutefois par céder et donne la parole au journaliste marocain afin qu’il pose sa question.

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