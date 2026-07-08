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Vidéo : « Je déteste perdre… » Un appel émouvant entre Hossam Hassan et sa femme après l’élimination de l’Égypte de la Coupe du monde

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
H. Hassan
Argentine
Égypte
É.-U.

L’entraîneur des Pharaons a manifesté une émotion intense.

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a affiché sa déception après l’élimination de son équipe de la Coupe du monde 2026, battue 3-2 par l’Argentine dans un scénario dramatique.

Les Pharaons avaient ouvert le score par Yasser Ibrahim et Mostafa Zico, mais l’Argentine a renversé la vapeur en fin de match grâce à Cristian Romero, Lionel Messi, puis Enzo Fernández, auteur du but victorieux à la 2^e minute du temps additionnel, qualifiant les « Tango » pour les quarts de finale.

Les Pharaons étaient à deux doigts d’un exploit historique, leur première qualification en quarts de finale, avant que les coéquipiers de Lionel Messi ne leur arrachent la victoire.

Après la rencontre, Hossam Hassan est apparu lors d’un appel vidéo avec son épouse, diffusé par le journal Al-Masry Al-Youm, répétant avec regret : « On était tout près… Je déteste perdre. »

Hossam Hassan a déjà marqué l’histoire en emmenant les Pharaons hors de la phase de groupes pour la première fois, puis en éliminant l’Australie aux tirs au but en seizièmes.

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
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Suisse
SUI

En conférence de presse, il a pointé du doigt l’arbitrage, estimant que des choix discutables avaient favorisé la présence de Messi dans la compétition.




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