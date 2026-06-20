Cody Gakpo a brillé sous le maillot orange en marquant un doublé lors de la large victoire (5-1) contre la Suède, ce samedi, lors de la 2^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Grâce à ce doublé, la star de Liverpool porte son total à cinq buts en phase de groupes, égalant ainsi le record néerlandais de Robin van Persie, selon les données d’Opta.

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Les Néerlandais ont inscrit cinq buts dans un match de Coupe du monde pour la première fois depuis le 13 juin 2014 contre l’Espagne, lorsque les « Moulins à vent » avaient également écrasé les tenants du titre sur le score de 5-1.









Dans la lignée de ces performances, Crescencio Somerville est devenu le troisième Néerlandais à marquer lors de ses deux premiers matchs en Coupe du monde, après Memphis Depay et Cody Gakpo.

Les Néerlandais avaient entamé leur parcours par un match nul palpitant face au Japon (2-2), tandis que la Suède avait dominé la Tunisie (5-1).



