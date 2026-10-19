Par une déclaration rare empreinte d'estime et de reconnaissance, la légende italienne Fabio Cannavaro, Ballon d'Or 2006 et meilleur défenseur du monde, a enflammé la sphère footballistique avec ses propos sans détour sur la star égyptienne Mohamed Salah.

Salah, joueur de Trabzonspor, continue de recueillir les éloges des plus grandes figures du football, le dernier en date étant Cannavaro, invité de la chaîne égyptienne « ON Sport » pour un entretien exceptionnel.

Au cours de l'émission, une question directe et délicate a été posée à l'inoubliable défenseur italien : « Si vous aviez évolué à la même époque que Salah, vous aurait-il surpassé ? »

La réponse de Cannavaro a été remarquable et surprenante, lui qui a déclaré en toute humilité : « Salah est un immense talent. J'ai de la chance de ne pas avoir joué à la même époque que lui. Et oui, pour répondre à votre question, il m'aurait aussi dépassé en dribble. »

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Le champion du monde 2006 ne s'est pas arrêté à cet aveu : il a également évoqué ses souvenirs liés au parcours de la star égyptienne depuis ses débuts sur les pelouses italiennes, assurant qu'il avait été l'un de ses premiers admirateurs.

Cannavaro a déclaré : « Il m'a impressionné lorsque je l'ai vu jouer avec la Fiorentina et la Roma en Serie A, et il a progressé encore et encore sous la direction de Jürgen Klopp à Liverpool. »

Il a ajouté, dans une évaluation globale de la carrière de Salah : « C'est l'un des meilleurs attaquants de l'ère moderne. Il est devenu un footballeur aux multiples talents et complet. C'est l'un des meilleurs joueurs offensifs de ces dernières années. »

La légende italienne a conclu ses propos par un grand message d'estime pour le parcours du Pharaon égyptien : « C'est un plaisir pour moi d'avoir été témoin de sa grande progression et de le suivre sur le terrain. »











