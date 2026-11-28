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L'attaquant anglais Ivan Toney a permis à Al-Ahli de renverser Al-Taawoun, venu lui rendre visite, et de retrouver le top 4 de la Roshn Saudi League, lors de la pire soirée de l'entraîneur néerlandais Marino Pušić.

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Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Taawoun ce samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

Malgré la victoire, la rencontre a été marquée par une immense colère des supporters : tout au long du match, les fans d'Al-Ahli ont scandé des chants réclamant le limogeage du Néerlandais Marino Pušić de son poste d'entraîneur de l'équipe première.

Le score est resté vierge pendant les 38 premières minutes, Al-Taawoun parvenant à neutraliser toutes les tentatives d'Al-Ahli pour ouvrir la marque.

Non content de dominer sur le plan défensif, Al-Taawoun a réussi à prendre l'avantage à la 39e minute.

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Le Marocain Abderrazak Hamdallah, attaquant d'Al-Taawoun, a adressé un centre depuis l'intérieur de la surface. Le ballon a heurté le pied du Turc Merih Demiral, défenseur d'Al-Ahli, puis a continué de rebondir jusqu'à Nedim Bajrami, seul face au but vide, qui l'a poussé au fond des filets.

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Mais l'attaquant anglais Ivan Toney a refusé de voir Al-Ahli rentrer aux vestiaires mené au score, en égalisant à la deuxième minute du temps additionnel.

L'attaquant anglais a reçu un excellent centre du milieu de terrain arménien Eduard Spertsyan, qu'il a repris directement du pied droit entre les jambes du Brésilien Mailson, gardien d'Al-Taawoun.

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Toney a inscrit son deuxième but, le deuxième d'Al-Ahli, à la 72e minute, sur un penalty obtenu par l'ailier brésilien Wenderson Galeno, que l'attaquant anglais a transformé avec brio.

L'arbitre saoudien Khalid Al-Turais avait d'abord refusé d'accorder le penalty, estimant que Galeno se trouvait en position de hors-jeu avant d'être fauché, avant de revenir sur sa décision après avoir consulté la VAR.

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Selon le compte consacré aux statistiques de la Roshn Saudi League sur « X », ce match est le septième d'affilée dans lequel Ivan Toney marque avec Al-Ahli dans la compétition.

Au cours de ces sept rencontres, l'attaquant anglais a inscrit 11 buts, soit près de 3 buts tous les deux matchs, un ratio extrêmement élevé.

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Toney devra marquer au moins une fois lors du prochain match face à Al-Faisaly pour égaler sa série historique en Roshn Saudi League, lorsqu'il avait marqué lors de 8 matchs consécutifs dans la compétition la saison dernière.

Par ailleurs, l'attaquant de 30 ans a atteint la barre des 16 buts cette saison en Roshn Saudi League, alors qu'il n'a disputé que 11 matchs, un record historique sans précédent dans la compétition.

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Selon les statistiques de la Roshn Saudi League, Toney a dépassé le Brésilien Wesley Lopes, ancienne star d'Al-Hilal, qui détenait le meilleur départ de l'histoire de la Roshn Saudi League avec 14 buts après 11 matchs lors de la saison 2012-2013.

Ivan Toney consolide également sa place en tête du classement des buteurs de la Roshn Saudi League cette saison avec 16 réalisations, soit 7 longueurs d'avance sur le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, deuxième avec 9 buts.

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Les buts d'Al-Ahli ne se sont pas limités au doublé d'Ivan Toney : le remplaçant brésilien Matheus Gonçalves a inscrit le troisième but du club de Djeddah à la 89e minute, d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface.

Cette victoire permet à Al-Ahli de retrouver le top 4 de la Roshn Saudi League. Le club grimpe à la quatrième place du classement avec 27 points, devant son voisin et rival historique Al-Ittihad à la différence de buts, qui recule au cinquième rang.

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Al-Ahli accuse 6 points de retard sur Al-Hilal, actuel leader du classement avec 33 points, qui compte en outre un match en retard.

De son côté, Al-Taawoun a concédé sa huitième défaite de la saison en Roshn Saudi League et reste bloqué à 5 points seulement, à la dix-septième et avant-dernière place du classement.