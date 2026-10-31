L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a révélé la raison de son absence à la conférence de presse d'après-match face à Al-Fateh, après être apparu dans la zone des journalistes en pointant sa gorge, expliquant qu'il souffrait de douleurs l'empêchant de parler, ce qui l'a contraint à ne pas assister à la conférence et à envoyer son adjoint Massimiliano Farris s'exprimer à sa place.

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Al-Hilal s'était imposé face à Al-Fateh deux buts à zéro, samedi soir, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League (Roshn League), engrangeant trois nouveaux points dans son parcours en compétition, tandis que Farris a répondu aux questions des journalistes après la rencontre.

Farris a expliqué que l'absence d'Inzaghi était due à des douleurs au larynx, avant d'évoquer la difficulté du match et les conditions qui l'ont précédé, soulignant qu'Al-Hilal avait disputé la rencontre après un déplacement pour jouer un match de Ligue des champions d'Asie, ce qui a causé une fatigue supplémentaire aux joueurs.

L'adjoint de l'entraîneur d'Al-Hilal a affirmé qu'Al-Fateh disposait d'un avantage en matière de préparation, après avoir bénéficié de huit jours pour se préparer au match, contrairement à la formation bleue qui a dû composer avec la pression du voyage et le peu de temps disponible après sa participation continentale.

Il a ajouté qu'Al-Hilal avait eu des occasions de sceller la rencontre tôt, mais qu'il est finalement sorti avec le résultat recherché, après avoir réussi à l'emporter deux buts à zéro, assurant que le staff technique avait travaillé à limiter le danger des transitions offensives d'Al-Fateh, notamment les déplacements de Mourad Batna et de ses coéquipiers.

Ainsi, Inzaghi a manqué l'apparition médiatique habituelle d'après-match pour des raisons de santé, tandis que son adjoint a transmis les principales observations du staff technique concernant la rencontre, qui a vu la victoire d'Al-Hilal et la poursuite de sa lutte pour la première place de la Roshn League.