Le Portugais João Cancelo, arrière latéral du FC Barcelone, a mis l'Italien Simone Inzaghi, son ancien entraîneur au Al-Hilal, dans une situation embarrassante.

Cancelo a mené Barcelone à la victoire 2-1 contre l'Atlético de Madrid lors du match qui les a opposés samedi au stade Metropolitano de Riyad, dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

Le défenseur portugais a joué un rôle décisif dans le but de la victoire inscrit par l'attaquant polonais Robert Lewandowski à la 87e minute.

Cancelo a réalisé un geste remarquable en effectuant un dribble magistral sur la gauche, avant de frapper un tir puissant repoussé par Juan Musso, le gardien de l'Atlético de Madrid, qui a rebondi sur la poitrine de l'attaquant polonais, puis dans les filets.

Cette victoire rapproche Barcelone du titre de champion d'Espagne, le club portant son total à 76 points et occupant ainsi la tête du classement, avec 7 points d'avance sur son rival historique, le Real Madrid, à 8 journées de la fin du championnat.

Cela s'est produit environ une heure après que le Hilal ait concédé le match nul 2-2 face au Taawoun, samedi, au stade Kingdom Arena, lors de la 27e journée du championnat Roshen.

Ce match nul complique la tâche d'Al-Hilal dans la course au titre de champion de Arabie saoudite, puisqu'il occupe désormais la deuxième place du classement avec 65 points, à 5 points du leader Al-Nassr, à 7 journées de la fin.

Al-Hilal souffre au poste d'arrière droit depuis le départ de Cancelo, prêté au FC Barcelone lors du dernier mercato hivernal, d'autant plus que son arrière Hamad Al-Yami s'est blessé.

Inzaghi a été contraint de faire appel à l'arrière gauche Mutaib Al-Harbi à ce poste, avant d'aligner le jeune ailier Abdulkarim Darci comme arrière droit dans les dernières minutes du match contre Al-Taawoun, sans que l'un ou l'autre n'apporte l'apport offensif escompté.

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