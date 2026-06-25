VIDÉO : Interview exclusive de José Mourinho sur son retour au Real Madrid, Lionel Messi, le rêve de l'Angleterre pour la Coupe du monde et bien plus encore dans le podcast « Beast Mode On »

José Mourinho s'est exprimé sur le podcast « Beast Mode On » dans le cadre de son partenariat avec Coca-Cola. Le projet « Jose vs Mourinho » met en scène deux avatars IA de l'entraîneur emblématique qui débattent chaque jour de sujets liés à la Coupe du monde durant toute la phase finale.

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Le podcast « Beast Mode On » est disponible sur YouTube et Spotify ; toutes les émissions sont déjà visionnables et écoutables gratuitement.