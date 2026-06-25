VIDÉO : Interview exclusive de José Mourinho sur son retour au Real Madrid, Lionel Messi, le rêve de l'Angleterre pour la Coupe du monde et bien plus encore dans le podcast « Beast Mode On »

José Mourinho, fraîchement revenu sur le banc du Real Madrid, est l’invité d’Adebayo Akinfenwa dans le podcast « Beast Mode On ». Au menu : son retour retentissant chez le géant de la Liga, la Coupe du monde et la question de savoir si l’Angleterre pourra enfin conjurer 60 ans d’attente, ainsi qu’un tour d’horizon sans fard de ses expériences, tantôt exaltantes, tantôt douloureuses, sur les bancs de touche. Il s’exprime également sans détour sur son passage à Tottenham et sur le caractère controversé de son limogeage, intervenu à quelques jours seulement de la finale de la Coupe de la Ligue. Un épisode incontournable de ce podcast primé.
José Mourinho s'est exprimé sur le podcast « Beast Mode On » dans le cadre de son partenariat avec Coca-Cola. Le projet « Jose vs Mourinho » met en scène deux avatars IA de l'entraîneur emblématique qui débattent chaque jour de sujets liés à la Coupe du monde durant toute la phase finale.
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Le podcast « Beast Mode On » est disponible sur YouTube et Spotify ; toutes les émissions sont déjà visionnables et écoutables gratuitement.