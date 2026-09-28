La crise entre Mohamed Salah et Hossam Hassan au sein du rassemblement de l'équipe nationale d'Égypte est entrée dans une nouvelle phase, après que le ministère de la Jeunesse et des Sports a révélé l'intervention du ministre Gohar Nabil pour apaiser les tensions entre les différentes parties, dans un contexte de polémique soulevée ces derniers jours autour de l'absence du capitaine de l'Égypte face au Soudan du Sud.

Mohamed El-Shazly, porte-parole officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports, a confirmé que le ministre suit directement les développements de la crise, soulignant que des démarches sont en cours pour rétablir le calme et la stabilité au sein du football égyptien.

El-Shazly a déclaré, dans des propos à la chaîne Modern, que le ministère et le ministre suivent tous les détails relatifs à l'équipe nationale, précisant que les interventions récentes ont contribué à faire évoluer les choses vers l'apaisement, tout en veillant à offrir les meilleures conditions possibles à la sélection avant la rencontre face au Soudan du Sud.

Le porte-parole officiel a insisté sur l'existence d'un contact permanent entre le ministre et Mohamed Salah, affirmant que le capitaine de l'équipe nationale d'Égypte représente une grande valeur pour le sport égyptien, et pas seulement pour le football.

Il a précisé que le contact avec Salah ne se limite pas aux crises, mais comprend également le fait de prendre de ses nouvelles, de le féliciter pour ses réalisations et de discuter de tout défi auquel il pourrait être confronté, que ce soit durant son expérience européenne précédente ou après son transfert vers le championnat turc.

El-Shazly a indiqué que le ministre a également eu des échanges avec Hany Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, au sujet de la stabilité de la sélection et pour prendre des nouvelles de la délégation présente au Soudan du Sud.

Il a affirmé que des démarches plus approfondies débuteront après le retour de la sélection, dans le but d'apaiser la situation entre toutes les parties et de rétablir la stabilité au sein du football égyptien.

Cela intervient en parallèle des déclarations de Hossam Hassan, qui a nié l'existence d'une crise avec Mohamed Salah, affirmant que l'absence du joueur face au Soudan du Sud visait à le préserver en raison de la tenue de la rencontre sur une pelouse synthétique.











