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Le match entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven a donné lieu à une scène cocasse, dont le Portugais José Mourinho, entraîneur du club merengue, a été indirectement la cible. Depuis les tribunes proches du staff technique du Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu, l'acteur Ramez Galal lui a lancé un appel moqueur, l'invitant à quitter le club espagnol pour prendre les rênes d'Al Ahly.

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Profitant de sa présence en tribune, à proximité du banc du Real, Ramez a interpellé l'entraîneur portugais : « Mourinho, Al Ahly te veut, Mourinho ! Essam Serag viendra conclure l'accord avec toi demain », en référence au responsable du recrutement d'Al Ahly.

L'artiste égyptien a poursuivi son appel humoristique : « Quitte le Real Madrid et viens entraîner Al Ahly. Ammouta est parti, et Yassin Mansour va t'offrir une villa », en allusion au vice-président d'Al Ahly, qui gère le dossier football en collaboration avec Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil d'administration.

Ramez Galal a publié sur son compte Instagram plusieurs vidéos tournées au stade pendant ce monologue adressé à Mourinho. Il a accompagné l'une d'elles d'une légende ironique : « On envoie le contrat à Mourinho ? ». La séquence a fait réagir les internautes, la plaisanterie faisant écho aux récents changements sur le banc du club cairote.

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Sous une autre vidéo, publiée après l'un des buts de Mbappé, il a écrit : « Prenez Benjedida en prêt et donnez-nous Mbappé en transfert définitif ».

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L'appel de Ramez intervient alors qu'Al Ahly est à la recherche d'un nouvel entraîneur, après que le club a annoncé remercier le technicien marocain Houcine Ammouta et son staff, à la suite de la défaite 2-0 face à Pyramids en championnat d'Égypte, la première du club toutes compétitions confondues cette saison.

Le départ d'Ammouta a été décidé sur la base d'une proposition présentée par Yassin Mansour, vice-président du club, et Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil d'administration chargé du dossier football. Le conseil d'administration les a chargés de soumettre, dans les heures suivant l'annonce, des noms de candidats pour succéder au technicien marocain.

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Ce mercredi, Al Ahly a nommé l'Égyptien Sami Komsan à titre intérimaire à la place d'Ammouta , en attendant de recruter un nouvel entraîneur étranger. Le club rouge a reculé à la troisième place du classement de la Premier League égyptienne avec 20 points, à sept longueurs du leader Pyramids et à deux points du dauphin, le Zamalek.

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De son côté, Mourinho dirigeait le Real Madrid face au PSV Eindhoven, club néerlandais, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club espagnol a signé un retour remarquable après avoir été mené à la pause sur un but du vétéran croate Ivan Perišić, auteur d'un penalty à la 32e minute.

Le Real Madrid a renversé la situation en seconde période : Federico Valverde a égalisé à la 50e minute, puis Jude Bellingham a donné l'avantage aux siens à la 60e, avant que Kylian Mbappé ne creuse l'écart avec un doublé aux 64e et 84e minutes. Vinícius Júnior a ensuite parachevé la manita à la 87e, pour une victoire 5-1 des Merengues.

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