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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : « Incassable »… Les 131 jours qui ont permis de préserver le record historique de Ronaldo en Coupe du monde

C. Ronaldo
J. Neves
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Coupe du monde
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.

La star portugaise conservera bien son numéro de maillot durant cette édition de la Coupe du monde.

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, a préservé son record avec la sélection portugaise – parfois surnommée le « Brésil de l’Europe » – en Coupe du monde, grâce à ces 131 jours.

La sélection portugaise a affronté la République démocratique du Congo ce mercredi au stade de Houston, en ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dès la 6^e minute, João Neves, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, a ouvert le score d’une tête puissante sur un centre au second poteau, signant ainsi son premier but en Coupe du monde.

D’après le site spécialisé Opta, le milieu de terrain devient le troisième plus jeune Portugais à trouver le chemin des filets en Coupe du monde, à 21 ans et 263 jours, juste derrière Gonçalo Ramos, auteur d’un but à 21 ans et 169 jours lors du Mondial 2022.

Le record absolu reste toutefois entre les mains de Cristiano Ronaldo, buteur pour la première fois lors de la Coupe du monde 2006 à 21 ans et 132 jours, soit 131 jours de plus que Neves.

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Ronaldo conserve donc son record de plus jeune buteur portugais en Coupe du monde, d’autant que João Neves est le benjamin de la sélection européenne.

« El Don » dispose par ailleurs d’une occasion en or de devenir le joueur le plus âgé à marquer pour le Portugal dans l’histoire de la Coupe du monde : s’il inscrit au moins un but lors de l’édition 2026, il dépassera ainsi Pepe, auteur d’un but lors du Mondial 2022 à l’âge de 39 ans et 283 jours.

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