Vidéo : « Ils ne passeront pas les quarts de finale »… Une légende de Liverpool s'en prend à la sélection marocaine

L’Écossais Steve Nicol, légende de Liverpool, estime que la sélection marocaine, engagée dans la Coupe du monde 2026, ne parviendra pas à atteindre le stade des demi-finales.

Les Lions de l’Atlas se sont hissés en seizièmes de finale en terminant deuxièmes de leur groupe, devancés uniquement à la différence de buts par le Brésil, après avoir battu l’Écosse et Haïti, puis obtenu un match nul contre la Seleção.

Les Lions de l’Atlas ont réalisé une performance de haut niveau contre la Seleção, ce qui leur a valu des éloges à travers le monde, et ils ont même frôlé la victoire.

Pourtant, Steve Nicol n’a pas été impressionné et affirme que les Lions de l’Atlas ne rééditeront pas leur exploit de 2022.

Invité sur le plateau d’ESPN pour analyser les rencontres Brésil-Écosse et Maroc-Haïti, jeudi, l’ancien défenseur a affirmé : « Il n’y a eu absolument aucune cohérence dans le jeu de cette équipe (le Maroc) au cours des trois matchs. »

« Ce ne sont que des aperçus… Des éclats de jeu magnifique, des passages très médiocres, des moments où ils semblent désintéressés. Contre l’Écosse notamment, ils agissaient comme si la rencontre était déjà terminée avant même qu’elle ne se conclue. »

« Ils ne nous ont rien montré qui laisse penser qu’ils vont réellement se battre pour le titre. Si j’étais supporter marocain, après le premier match (contre le Brésil), j’aurais pensé que nous avions une chance d’aller loin une nouvelle fois en Coupe du monde. Mais depuis lors, j’ai l’impression qu’ils sont en perte de vitesse. »

La légende de Liverpool a ajouté : « Je sais qu’ils ont battu l’Écosse 1-0, mais ils n’ont pas été impressionnants. Ils n’ont bien joué aujourd’hui que lorsque les Haïtiens ont commencé à fléchir. »

Il conclut : « Dire s’ils atteindront de nouveau les demi-finales est très difficile ; franchement, je pense qu’ils échoueront encore. Je les vois peut-être en quarts de finale, en tant que deuxièmes de leur groupe… Ce ne sera pas facile. »

En conclusion, l’ancien Reds estime que les Lions de l’Atlas pourraient atteindre au mieux les quarts de finale, mais pas au-delà.











