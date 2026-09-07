Vidéo : ils enlèvent un jeune homme pour disputer un match, la sécurité égyptienne arrête 4 personnes

Les services de sécurité du ministère égyptien de l'Intérieur ont révélé les circonstances entourant une vidéo qui a circulé, dans laquelle plusieurs personnes apparaissent en train d'agresser physiquement un jeune homme et de le forcer à monter dans une voiture avant de prendre la fuite avec lui, un incident qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Selon un communiqué du ministère, la vidéo montrait plusieurs personnes à bord d'une voiture particulière et de deux motos, en train d'agresser un individu et de le contraindre à monter dans le véhicule, avant de l'emmener et de fuir les lieux, dans le gouvernorat d'Ismaïlia.

Après vérification, il est apparu qu'aucune plainte n'avait été déposée au sujet de cet incident, mais les services de sécurité sont parvenus à identifier la voiture et les deux motos apparaissant dans la vidéo, ainsi qu'à établir l'identité des personnes impliquées dans l'affaire.

Le ministère de l'Intérieur a précisé que les suspects sont au nombre de 4, dont l'un possède un casier judiciaire, tous résidant dans la circonscription du troisième commissariat de police d'Ismaïlia.

Après avoir convoqué les quatre personnes et les avoir confrontées à ce qui apparaissait dans la vidéo, elles ont reconnu les faits, expliquant qu'ils s'étaient produits le 2 septembre en cours et qu'il s'agissait d'une plaisanterie avec l'un de leurs amis.

Les suspects ont indiqué, selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, que l'objectif de cet enlèvement forcé du jeune homme était de le contraindre à les accompagner pour jouer au football, un incident filmé par les caméras de téléphones et dont la vidéo s'est ensuite répandue sur les réseaux sociaux.

Les services de sécurité ont également convoqué le jeune homme apparaissant dans la vidéo, et il s'est avéré qu'il était sans emploi, qu'il possédait un casier judiciaire et qu'il résidait dans la circonscription du troisième commissariat de police d'Ismaïlia.

Le jeune homme a confirmé les déclarations des quatre personnes, assurant que l'incident s'inscrivait dans le cadre d'une plaisanterie, et il a précisé qu'il n'avait subi aucune violence lors des événements apparaissant dans la vidéo.

Des médias, parmi lesquels le réseau Al Jazeera, ont relayé la vidéo qui documentait les moments où le jeune homme était forcé de monter dans la voiture.

À l'issue de la procédure, les services de sécurité ont annoncé la mise sous séquestre de la voiture et des deux motos, ainsi que l'engagement des poursuites légales relatives à l'affaire.