Jesús Owono, gardien de but du FC Andorra, traverse un état de choc et d'immense tristesse après le décès de Jesús de Miguel, attaquant de Tenerife, des suites de la grave blessure subie lors d'une violente collision entre les deux hommes durant la confrontation de leurs équipes en deuxième division espagnole, un incident qui a jeté une ombre sur l'avenir du gardien et soulevé des interrogations quant à sa responsabilité dans le drame.

La radio espagnole « Cadena COPE » a indiqué qu'Owono, âgé de 25 ans, se trouvait dans un état psychologique difficile après l'incident, et qu'il avait suivi de près l'évolution de l'état de santé de l'attaquant, avant la confirmation de son décès le mardi matin, précisant que le gardien d'Andorra comptait présenter des excuses particulières à la famille du joueur.

La rencontre, disputée lundi soir au stade « Heliodoro Rodríguez López », a été le théâtre d'une violente collision entre Owono et de Miguel, après que le gardien se fut élancé pour disputer le ballon à l'attaquant et eut levé le genou lors du contact, ce qui a gravement blessé ce dernier, avant son transfert à l'hôpital, où son état de santé s'est dégradé et où il a perdu la vie à l'âge de 30 ans.

L'incident a suscité une vague de critiques à l'encontre du gardien d'Andorra, en particulier après la diffusion des images de l'intervention, mais Owono n'avait pas l'intention de porter atteinte à l'attaquant, selon les assurances des responsables du club, qui ont affirmé que ce qui s'est produit n'était pas intentionnel.

En revanche, les interrogations demeurent quant aux conséquences qui pourraient découler de l'incident, tant sur le plan sportif que juridique, car la gravité de l'intervention ou le décès du joueur n'impliquent pas automatiquement la responsabilité du gardien, tandis que toute procédure de mise en cause dépend des résultats de l'enquête et des éléments déterminant la nature du contact, l'étendue de son infraction aux règles du jeu, ainsi que son lien de causalité avec le décès.

Gerard Piqué, président du FC Andorra et ancien joueur du FC Barcelone, avait rendu hommage à l'attaquant de Tenerife par un message émouvant dans lequel il a déclaré : « Je suis profondément désolé du fond du cœur. Repose en paix, Jesús. »

Le football espagnol a connu une large vague de condoléances, et la Fédération royale espagnole a décidé de reporter plusieurs matches de Coupe prévus mardi en signe de deuil pour le joueur.