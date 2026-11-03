Vidéo : « Il voulait s'excuser », le gardien d'Andorre s'effondre après la mort de De Miguel

Jesús Owono, gardien de but du FC Andorra, traverse un état de choc et de profonde tristesse après le décès de Jesús de Miguel, attaquant de Tenerife, des suites de la grave blessure qu'il a subie lors d'une collision violente entre les deux hommes à l'occasion de la rencontre entre leurs deux équipes en deuxième division espagnole, un incident qui jette une ombre sur l'avenir du gardien et soulève des questions quant à sa responsabilité dans l'accident.

La radio espagnole « Cadena COPE » a rapporté qu'Owono, âgé de 25 ans, a sombré dans un état psychologique difficile après l'incident et qu'il a suivi de près l'évolution de l'état de santé de l'attaquant, avant la confirmation de son décès mardi matin, précisant que le gardien d'Andorra avait l'intention de présenter des excuses particulières à la famille du joueur.

La rencontre, disputée lundi soir au stade « Heliodoro Rodríguez López », a été le théâtre d'une violente collision entre Owono et de Miguel, après que le gardien s'est élancé pour disputer le ballon à l'attaquant et a levé son genou lors du contact, ce qui a provoqué une grave blessure chez ce dernier, avant son transfert à l'hôpital, où son état de santé s'est dégradé et où il a perdu la vie à l'âge de 30 ans.

L'incident a suscité une vague de critiques à l'encontre du gardien d'Andorra, en particulier après la diffusion des images de l'intervention, mais Owono n'avait pas l'intention de blesser l'attaquant, selon les affirmations des responsables du club, pour qui ce qui s'est produit n'était pas intentionnel.

En revanche, les questions demeurent quant aux conséquences qui pourraient découler de l'incident, que ce soit sur le plan sportif ou juridique, car la gravité de l'intervention ou le décès du joueur n'impliquent pas automatiquement la responsabilité du gardien, tandis que toute voie de mise en cause dépend des résultats de l'enquête et des éléments de preuve qui détermineront la nature du contact, la mesure dans laquelle il contrevient aux règles du jeu, ainsi que son lien de causalité avec le décès.

Gerard Piqué, président du FC Andorra et ancien joueur du Barça, avait rendu hommage à l'attaquant de Tenerife par un message émouvant dans lequel il a déclaré : « Je suis profondément désolé, du fond du cœur. Repose en paix, Jesús. »

Le football espagnol a connu une large vague de condoléances, et la Fédération royale espagnole a décidé de reporter plusieurs matches de Coupe prévus mardi en hommage au joueur.