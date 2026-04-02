Vidéo : « Il va briller à la Coupe du monde »... L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain prend la défense de Renard

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a pris la défense du Français Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, affirmant qu'il réaliserait de belles performances lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Renard a essuyé de vives critiques, allant jusqu'à des appels à son limogeage avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, suite aux deux défaites en matchs amicaux contre l'Égypte (0-4) et la Serbie (1-2) au cours du mois de mars.

L'autre Français, Christophe Galtier, actuel entraîneur de Neom et ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, a pris la défense de Renard, affirmant que les défaites en matchs amicaux ne sont pas un indicateur fiable, et soulignant sa confiance en la bonne performance de l'équipe lors de la Coupe du monde.

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Dans des propos rapportés par le journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat », Galtier a déclaré : « Il est difficile d'évaluer le travail de la sélection saoudienne, mais je constate que Renard a convoqué un grand nombre de joueurs afin d'identifier les meilleurs avant d'aborder la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Les matchs amicaux avant le coup d’envoi de la Coupe du monde n’ont pas une grande importance, car le jour où le tournoi commencera, les choses seront différentes. »

Il a conclu : « Il faut oublier les deux défaites subies par la sélection saoudienne, et je suis certain que l'équipe réalisera une performance exceptionnelle lors de la Coupe du monde. »

Rappelons que l’équipe saoudienne se trouve dans le groupe H de la Coupe du monde, aux côtés de l’Espagne, de l’Uruguay et du Cap-Vert. Les deux premières équipes se qualifient directement, ainsi que les huit meilleures équipes classées troisièmes parmi les douze groupes.