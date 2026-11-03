Al-Hilal a retrouvé tout son prestige sur la scène continentale, après avoir infligé à Shabab Al-Ahli sa première défaite dans l'édition actuelle de la Ligue des champions d'Asie d'élite.

Al-Hilal s'est imposé face à Shabab Al-Ahli sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi, au Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, pour la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Al-Hilal a ouvert le score après seulement 6 minutes de jeu, par l'intermédiaire de son attaquant anglais Ollie Watkins, qui a profité d'une passe de son coéquipier sénégalais Kalidou Koulibaly avant de loger le ballon au fond des filets.

Mais l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, s'est retrouvé dans l'embarras, après avoir été contraint de procéder à deux changements lors des 34 premières minutes.

Le premier changement est intervenu à la 28e minute, lorsqu'Inzaghi a décidé de faire entrer le latéral droit Mohamed Mahzri à la place de son compatriote Sabri Dehl, bien que ce dernier n'ait montré aucun signe de blessure.

Six minutes plus tard, l'entraîneur italien a été contraint de faire entrer son joueur Nasser Al-Dawsari à la place du Français Simon Bouabré, après que ce dernier s'est blessé lors d'une percée balle au pied au milieu du terrain.

Cela n'a toutefois pas empêché Al-Hilal de poursuivre sur sa lancée, Ollie Watkins ayant inscrit son deuxième but, et celui de son équipe, dès la première minute de la seconde période, en déviant un centre du défenseur turc Yusuf Akçiçek au fond des filets.

Al-Hilal renoue ainsi avec la victoire en Ligue des champions d'Asie d'élite, après sa défaite surprise lors de la précédente journée face à Al-Shamal du Qatar sur le score de 1-3.

Cette victoire porte le total d'Al-Hilal à 9 points, synonyme de deuxième place dans le groupe Ouest, à 3 points d'Al-Aïn, leader avec 12 points.

De son côté, Shabab Al-Ahli a concédé sa première défaite dans l'édition actuelle de la compétition asiatique, son total restant bloqué à 9 points, à la quatrième place du groupe Ouest.