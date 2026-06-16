L’avant-centre syrien Omar Al-Soma, meilleur buteur de l’histoire du championnat saoudien, a désigné le meilleur défenseur de la saison 2025-2026.

Dans une interview accordée à la chaîne « Thamania », Al-Soma a expliqué : « La saison dernière, il y avait beaucoup de défenseurs de grande qualité, mais j’ai une admiration particulière pour Roger Ibáñez ; pour moi, c’est le meilleur défenseur du championnat saoudien. »

Il a ajouté : « Cela n’a rien à voir avec mon lien avec Al-Ahli, mais Ibáñez est un défenseur solide, Al-Ahli a de la chance de l’avoir, et il porte l’équipe aux côtés de (Meri) Demiral et Ryan (Hamed). »

« Je regarde beaucoup de matchs de l’Al-Ahli, et Ibáñez se distingue par sa capacité à ne pas se focaliser uniquement sur le ballon : il scrute les attaquants qui l’entourent et anticipe leur utilisation des espaces », analyse-t-il.

Et de conclure : « Je pense que Carles Puyol jouait ainsi au FC Barcelone et en sélection espagnole : se contenter de suivre le ballon, c’est oublier les attaquants et les espaces derrière soi. »

Rappelons qu’Al-Soma, l’une des plus grandes légendes d’Al-Ahli où il a évolué de 2014 à 2022, est le meilleur buteur de l’histoire du championnat saoudien, avec cinq unités d’avance sur le Marocain Abdelrazak Hamdallah.