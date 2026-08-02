Chelsea a déclenché une immense vague de colère après avoir annoncé sa dernière recrue du mercato estival en cours, ce dimanche.

Le club anglais a publié un communiqué officiel dans lequel il déclare : « Chelsea Football Club a le plaisir de confirmer l'arrivée de l'international argentin Valentin Barco en provenance du club de Strasbourg. »

La star argentine a rejoint les Blues avec un contrat courant jusqu'en 2033, mais selon le journal « The Sun », ce transfert a beaucoup contrarié les supporters de la sélection anglaise.

Barco, âgé de 22 ans, est connu des amateurs de football anglais pour son rôle dans les provocations entre l'Angleterre et l'Argentine lors de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain avait couru sur la pelouse pour célébrer le but de la victoire de l'Argentine (2-1), en demi-finale du Mondial, sous les yeux des joueurs anglais.

Après le match, Bellingham lui avait donné une claque sur la tête et les deux hommes s'étaient engagés dans une vive altercation, sur la pelouse, dans laquelle certains joueurs des deux camps étaient intervenus.

Malgré cela, Chelsea a poursuivi l'opération de transfert bien que Barco soit devenu détesté par de nombreux supporters anglais.

De nombreux supporters de la sélection anglaise suivent également l'équipe de Chelsea, et ils auraient préféré que le club choisisse d'autres cibles, à en juger par leurs réactions sur les réseaux sociaux.

L'un d'eux a écrit : « Il se fera huer dans chaque stade à l'extérieur du pays, j'espère qu'il y est préparé. »

Un autre a écrit : « Merci, tu as gâché mon week-end maintenant. »

Un troisième a commenté : « Prêtez-le tout de suite », un quatrième a dit : « Vendez-le », et un autre a ajouté : « Le transfert le moins intéressant. »







