Vidéo : « Il n'y a plus de place pour Vinicius désormais », Diomande ébranle les calculs du Real Madrid avec un but spectaculaire !

L'Ivoirien Yan Diomandé a envoyé un message fort dans la course à une place de titulaire au Real Madrid, après avoir inscrit un but splendide dans les filets du Racing Santander, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes au stade « El Sardinero ». Il continue ainsi de profiter de l'absence du Brésilien Vinicius Junior et soulève des interrogations quant à l'avenir de ce dernier dans les plans du staff technique.

Le Real Madrid a imposé sa domination sur le déroulement de la première mi-temps, en menant trois buts à zéro. Kylian Mbappé a ouvert le score sur un penalty controversé à la 11e minute, avant que Jude Bellingham n'ajoute le deuxième but à la 22e minute, sur une passe décisive d'Arda Güler.

Le troisième but est venu de Diomandé à la 36e minute, après qu'il a suivi un dégagement de la défense du Racing sur un corner, pour déclencher une frappe directe du pied droit en dehors de la surface, qui s'est logée dans la lucarne du gardien Aguirre, dans l'une des plus belles actions du match.

L'ailier ivoirien traverse une période d'éclat remarquable, profitant de la suspension de Vinicius Junior pour 4 matchs, une sanction qui lui a offert l'occasion d'être titulaire et de prouver ses qualités, après avoir réussi à afficher des niveaux de performance remarquables qui ont fait de lui un concurrent sérieux pour une place dans le onze.

Diomandé a porté son total à 5 buts cette saison, dont 4 en Liga, confirmant qu'il ne se contente pas de compenser l'absence de la star brésilienne, mais cherche à exploiter l'occasion de la meilleure manière possible et à s'imposer comme une option difficile à ignorer.

Avec la persistance de la bonne forme de l'Ivoirien, la question se pose désormais : Vinicius retrouvera-t-il facilement sa place de titulaire à l'issue de sa suspension, ou bien Diomandé est-il en train d'écrire le début d'une nouvelle ère au poste d'ailier ?