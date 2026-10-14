Vidéo : il met en garde contre une crise à venir à Al Hilal, Mohammed Noor conseille à Salem Al Dawsari de chercher un autre club

L'ancienne star du football saoudien Mohammed Noor a soulevé des doutes sur l'avenir de la vedette d'Al Hilal Salem Al Dawsari, au vu du renforcement important de l'effectif lors du dernier mercato estival.

Après avoir subi une opération au genou suite à sa blessure avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du monde 2026, Al Hilal a annoncé vendredi dernier que « Salem Al Dawsari est placé sous surveillance médicale en raison de douleurs à l'articulation du pied », prolongeant ainsi son absence au sein de l'équipe.

Invité de l'émission « Nadeena », Noor a déclaré : « Si Salem Al Dawsari revient (après sa guérison) et qu'il ne joue pas, il y aura un problème. »

Et d'ajouter : « Al Hilal sera-t-il capable de gérer Salem dans le vestiaire ? C'est une question importante, et le sujet n'est pas simple. »

Al Hilal a renforcé ses rangs cet été avec de gros coups offensifs, à l'image du Brésilien Gabriel Martinelli, ancienne star d'Arsenal, d'Ollie Watkins, ancien attaquant d'Aston Villa, et de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, arrivé du club anglais de West Ham United. Une situation qui, selon Noor, constitue un casse-tête pour l'entraîneur Simone Inzaghi, qui devra résoudre l'équation de la titularisation d'Al Dawsari.

Il a poursuivi : « J'aime beaucoup Salem, et je le considère parmi les 10 meilleurs joueurs de l'histoire du football saoudien, mais nous analysons la situation. »

Il a ajouté : « C'est pourquoi je dis à Salem : cherche-toi un bon club l'année prochaine, parce que tu ne resteras pas, car tu n'accepteras pas de rester sur le banc. »

L'ancien joueur d'Al Ittihad et d'Al Nassr a toutefois nuancé : « Si Salem revient (pour jouer avec le Zaeem), Al Hilal remportera tous les titres. »

Ces déclarations interviennent après la victoire d'Al Hilal, mardi, face à Al Sadd à Doha sur le score de deux buts à zéro, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

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