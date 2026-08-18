La rencontre entre Vélez Sarsfield et Defensa y Justicia a été le théâtre d'un accrochage entre les entraîneurs Guillermo Barros Schelotto et Julio Vaccari dans le tunnel des vestiaires du stade José Amalfitani, à l'issue d'un match qui s'est soldé par un nul 1-1, lors de la cinquième journée du tournoi de Clausura argentin.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Guillermo Barros Schelotto, l'entraîneur de Vélez Sarsfield, et Julio Vaccari, le directeur technique de Defensa y Justicia, se sont accrochés pendant le match et après la fin de celui-ci, Vaccari ayant contesté les agissements de l'entraîneur de son adversaire.

Pendant le match, Vaccari s'est plaint auprès du quatrième arbitre du comportement de Schelotto, déclarant : « Tu es mal élevé... Il m'a dit de fermer ma bouche. »

Il a ajouté, s'adressant au staff technique de Vélez Sarsfield : « Ne fais pas le malin avec moi. Ne dépasse pas les limites du respect avec moi. »

Guillermo Barros Schelotto et Julio Vaccari minimisent l'altercation : « Il ne s'est rien passé »

Guillermo Barros Schelotto a précisé après le match : « Ce ne sont que des discussions, et des empoignades dans lesquelles on ne devrait pas s'engager quand on a pris de l'âge. Pendant le match, on est concentré sur le résultat et tendu, et soudain certains se trompent sur quelques mots. On doit comprendre que cela s'arrête là et que c'est fini. La vérité, c'est qu'il ne s'est rien passé de plus que ce qui arrive habituellement dans un match compétitif et intense que tout le monde veut gagner. »

De son côté, Vaccari a déclaré : « Il ne s'est absolument rien passé. C'est ce qui arrive d'ordinaire dans les matchs. Tu sors et tu te croises, et quand il y a de la cohue, il semble qu'on ne puisse rien expliquer. Ce n'est pas important et il n'y a rien à raconter. C'est un match de football et c'est fini. »

