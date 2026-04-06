Vidéo : Il éteint un incendie… Un ancien joueur de l'Inter sauve le stade de son équipe d'une catastrophe

Dans une scène inhabituelle sur les terrains de football, un ancien joueur des championnats italien et anglais de première division a accompli un geste insolite qui a sauvé son équipe d'une catastrophe potentielle, attirant ainsi l'attention tant du public que des médias.

L'incident s'est produit lors d'un match de la troisième division suisse, où l'ancien joueur de l'Inter Milan et de Brighton, Ezequiel Schilotto, est intervenu personnellement pour éteindre un incendie qui s'était déclaré sur le bord du terrain.

Le feu s'est déclaré derrière l'un des buts lors du match opposant Pavois à Paradiso, remporté 2-1 par ce dernier samedi dernier.

Chiloto, le capitaine de Paradiso âgé de 36 ans, s'est précipité avec un tuyau d'arrosage qu'il a récupéré sur le bord du terrain et a éteint le feu de ses propres mains.

La cause de l'incendie n'a pas été clairement établie, mais le journal britannique Daily Mail a relayé des images diffusées sur Instagram montrant le feu près d'une banderole de supporters et du parking du stade Campo Pian Scairolo, qui peut accueillir 1 000 spectateurs.

Né en Argentine, Chilotto a passé la majeure partie de sa carrière en Italie, évoluant à Cesena, Atalanta, l'Inter Milan et Chievo, avant de rejoindre le Sporting Lisbonne puis Brighton pour 2,5 millions de livres sterling en 2017.

Il a disputé 28 matches de Premier League avec Brighton entre 2017 et 2020, avant d'être prêté et de revenir pour sa dernière saison sous les ordres de Graham Potter.

Le parcours de Chilotto en Premier League a été marqué par des différends avec Potter et des incidents avec Wilfried Zaha lors du derby de 2020, où il a été victime de provocations et de railleries, mais a répondu par un geste « du bébé qui pleure » à l'encontre de Zaha.

Chiloto a continué à jouer pour des clubs argentins tels que Racing Club, Aldosivi et Deportivo Morón avant de revenir en Italie avec Barletta en deuxième division en 2023, puis de rejoindre Paradiso l'année suivante.