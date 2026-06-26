Hussein Abdulghani, légende du football saoudien, a pris la défense du sélectionneur grec Georgios Donis, tout en reconnaissant que ce dernier assumait l’essentiel de la responsabilité de la lourde défaite contre l’Espagne.

Le technicien hellène a essuyé de vives critiques après la défaite 4-0 concédée dimanche lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

« Il est injuste de juger M. Donis sur son travail, et je l’avais déjà dit après le match contre l’Uruguay, même si nous avions très bien joué et obtenu le match nul », a déclaré Abdelghani lors de son passage dans l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 ».

Il a ajouté : « Il est très difficile de juger un entraîneur arrivé peu de temps avant le tournoi ; il fait de son mieux, et son travail commence déjà à porter ses fruits. »

Il a toutefois nuancé : « À l’exception du match contre l’Espagne, où il a mal démarré la rencontre, aligné une mauvaise composition d’équipe et mal utilisé ses joueurs ; il portait donc une grande part de responsabilité dans cette mauvaise performance. »

Arrivé en avril dernier pour succéder au Français Hervé Renard, limogé suite à des résultats décevants, Donis a d’abord mené les Verts à un match nul 1-1 contre l’Uruguay avant de subir la défaite 0-4 face à l’Espagne lors des deux premières journées de la Coupe du monde.

Tout à l’heure, au stade NRG de Houston (États-Unis), il dirigera le dernier match de la phase de groupes contre le Cap-Vert, une rencontre à gagner absolument pour espérer atteindre les seizièmes de finale.

L’Arabie saoudite pointe à la quatrième et dernière place du groupe H avec un seul point, à une longueur de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne mène la danse avec quatre unités.