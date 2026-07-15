Anthony Gordon, joueur de l'équipe d'Angleterre, a brisé la résistance argentine en ouvrant le score dès l'entame de la seconde période de la demi-finale de la Coupe du monde 2026, à Atlanta, ce mercredi soir.

À la 55^e minute, il a transformé en but un centre de Morgan Rogers.

Il s’agit du premier but de la nouvelle recrue du FC Barcelone dans cette Coupe du monde.

Gordon devient le quatrième buteur anglais dans cette Coupe du monde 2026, après Harry Kane, Jude Bellingham et Marcus Rashford.

D’après les données de « Stats Foot », l’Angleterre totalise désormais 14 buts dans cette édition 2026, soit son meilleur total sur une même Coupe du monde.

Le précédent record des « Three Lions », établi en 2022, était de 13 réalisations.

Selon la même source, l’Argentine a été menée au score en demi-finale de Coupe du monde pour la première fois depuis sa défaite contre l’Italie en 1990.

Par ailleurs, Gordon est devenu le quatrième joueur anglais à marquer en demi-finale, après Bobby Charlton (doublé contre le Portugal en 1966), Gary Lineker (auteur d’un but contre l’Allemagne en 1990) et Kieran Trippier (contre la Croatie en 2018), d’après les données de « Mister Chip ».