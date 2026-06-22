La soirée des records de Lionel Messi face à l’Autriche n’a pas seulement été difficile pour ses adversaires sur la pelouse ; elle s’est aussi fait sentir dans les tribunes du stade de Dallas, où « I Show Speed », le plus célèbre supporter de Cristiano Ronaldo, a failli craquer après avoir assisté à la réalisation historique de la légende argentine, qui l’a propulsé seul en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Lundi soir, Messi a guidé l’Argentine vers un deuxième succès consécutif dans la Coupe du monde 2026, inscrivant un doublé lors de la 2^e journée du groupe J sans concéder le moindre but. Il est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 18 réalisations, à deux unités seulement du record de l’Allemand Miroslav Klose.

Une séquence largement partagée sur les réseaux sociaux le montre en train de se faire gentiment chambrer par son père, vêtu d’un maillot argentin, tandis que les supporters alentour célébraient la performance au stade de Dallas.

Après le 17e but de Messi, inscrit de manière magistrale à la 38e minute, « Speed » n’a pu contenir son émotion et a failli fondre en larmes ; il aurait même quitté le stade peu après. Connu pour son admiration sans bornes envers Ronaldo et sa rivalité historique avec Messi, il s’est retrouvé dans une situation psychologique délicate.

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