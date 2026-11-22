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Sami Al-Jaber, légende d'Al-Hilal, a désigné le meilleur entre le Portugais Cristiano Ronaldo, star d'Al-Nassr, et l'Argentin Lionel Messi, star de l'Inter Miami.

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Sami Al-Jaber, légende d'Al-Hilal, a désigné le meilleur entre le Portugais Cristiano Ronaldo, star d'Al-Nassr, et l'Argentin Lionel Messi, star de l'Inter Miami.

Le compte de l'émission « Nadina », diffusée sur MBC 1, a publié sur la plateforme X une vidéo dans laquelle Sami Al-Jaber se prête au défi consistant à désigner le meilleur parmi plusieurs stars.

Le défi a commencé par un choix entre Rodri, joueur du FC Barcelone, et Karim Benzema, ancienne star d'Al-Hilal : il a opté pour le premier.

Mais Al-Jaber a préféré Michael Olise, joueur du Bayern Munich, à Rodri, ainsi qu'à Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain.

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La légende d'Al-Hilal a ensuite choisi Lamine Yamal, star du FC Barcelone, plutôt qu'Olise, Kylian Mbappé, star du Real Madrid, Luka Modric, star de l'AC Milan, et l'ancien attaquant brésilien Kaká.

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Face au choix entre Lamine Yamal et Ronaldinho, il a opté pour la légende brésilienne, avant de lui préférer son compatriote Ronaldo « le Phénomène », qu'il a également choisi aux dépens de la légende du FC Barcelone Johan Cruyff et de la légende française Zinédine Zidane, actuel sélectionneur des Bleus.

Al-Jaber a en revanche renoncé à Ronaldo lorsque l'autre option était l'Argentin Lionel Messi.

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Au bout du compte, Sami Al-Jaber devait trancher entre Cristiano et Messi, et il s'est tourné vers la star argentine.

Sami Al-Jaber, une légende saoudite à part

Le football saoudien a vu naître de nombreuses stars brillantes qui ont marqué l'histoire du jeu sur le continent asiatique, et l'ancienne star de la sélection et d'Al-Hilal Samer Al-Jaber figure parmi les plus emblématiques, au vu de ce qu'il a apporté pendant de longues années d'un engagement qui a contribué à de nombreux succès remarquables.

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Sami Al-Jaber est considéré comme l'un des joueurs ayant acquis la plus grande notoriété, aussi bien en Arabie saoudite qu'à l'échelle continentale.

Né dans la capitale, Riyad, le 11 décembre 1971, Sami Al-Jaber a débuté chez les jeunes d'Al-Hilal, avec qui il a remporté de nombreux titres nationaux et internationaux dans les catégories cadets et juniors, avant d'intégrer l'équipe première en 1989.

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Al-Jaber a pour fait d'armes d'avoir représenté l'Arabie saoudite lors de quatre éditions consécutives de la Coupe du monde, en 1994, 1998, 2002 et 2006, et il est le seul attaquant du monde arabe à avoir réalisé cette performance.

Le public arabe attendait avec impatience le match entre l'Arabie saoudite et le Maroc lors de la phase finale de la Coupe du monde 1994. Après seulement 7 minutes, Sami Al-Jaber a inscrit son premier but en Coupe du monde en se chargeant d'un penalty qu'il a transformé, avant que l'Arabie saoudite ne s'impose 2-1, lors d'une participation au cours de laquelle elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition.

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La sélection saoudienne a ensuite décroché sa qualification pour le Mondial 1998 en France, où Al-Jaber a inscrit son deuxième but en Coupe du monde, là encore sur penalty, face à l'Afrique du Sud, mais l'Arabie saoudite n'avait alors pas réussi à franchir la phase de groupes.

Al-Jaber n'a pas trouvé le chemin des filets lors de sa troisième participation à la Coupe du monde, en 2002, mais à 36 ans, il a su se montrer décisif lors de sa dernière participation, au Mondial 2006, en inscrivant son troisième but personnel lors du match nul 2-2 de l'Arabie saoudite face à la Tunisie.

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Sur le plan continental, l'Arabie saoudite devait, en 1996, dominer le pays hôte, les Émirats arabes unis, en finale pour décrocher le troisième titre de son histoire en Coupe d'Asie. Les deux équipes n'ont pas réussi à marquer pendant le temps réglementaire et la prolongation, avant que la chance ne sourie aux coéquipiers de Sami Al-Jaber, sacrés à juste titre aux tirs au but.

Lors de ce tournoi, Sami Al-Jaber a marqué contre la Malaisie lors de la victoire de l'Arabie saoudite par six buts à zéro, puis est resté muet jusqu'au quart de finale face à la Chine, où il a inscrit l'un des quatre buts encaissés par cette dernière. Selon le même scénario, la sélection saoudienne a ensuite franchi l'obstacle de la demi-finale puis de la finale aux tirs au but.

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Al-Jaber faisait partie de l'effectif saoudien qui a remporté la Coupe du Golfe à deux reprises, en 1994 et 2002, avant de clore sa brillante carrière internationale après 163 matchs et 46 buts, annonçant sa retraite internationale après la rencontre face à l'Espagne, dernier match de l'Arabie saoudite au Mondial en Corée du Sud et au Japon.

Les supporters d'Al-Hilal gardent aussi en mémoire la brillante carrière d'Al-Jaber en club : il faisait partie des joueurs qui ont remporté la Ligue des champions de l'AFC, sous son ancienne appellation de « Championnat asiatique des clubs champions », en 1992 et 2000. Il a également remporté avec l'équipe la Coupe d'Asie des vainqueurs de coupe à deux reprises, en 1996-1997 et en 2002, ainsi que la Supercoupe d'Asie en 1997.

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Sur le plan national, Al-Jaber a contribué à cinq titres de champion d'Arabie saoudite d'Al-Hilal, à autant de Coupes du prince héritier et à quatre Coupes de la Fédération, sans compter de nombreux autres trophées nationaux.

Sami Al-Jaber a fait ses adieux au club de son cœur lors du match entre Al-Hilal et Manchester United en 2008, concluant une longue carrière au club, au cours de laquelle il a inscrit 177 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe.

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Après sa retraite, Al-Jaber s'est reconverti dans le métier d'entraîneur et a dirigé Al-Hilal et Al-Shabab en Arabie saoudite, ainsi qu'Al-Wahda aux Émirats arabes unis. Il a également connu une expérience d'entraîneur à l'AJ Auxerre, avant d'occuper la présidence d'Al-Hilal d'avril à septembre 2018.